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АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg

 

Президент України Володимир Зеленський учора, 17 травня, провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Від кризи немає панацеї", - заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим міністерством закордонних справ Китаю.

За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив зі спецпредставником уряду КНР Лі Хуеєм у рамках його візиту до України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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