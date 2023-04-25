ЄС запустив процес спільних закупівель газу. Україна також бере участь

Європейський Союз розпочав процес спільних закупівель газу. Україна також буде задіяна у новому механізмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

"Це ключовий крок до наповнення наших газових сховищ до наступної зими та переговорів про більш вигідні ціни з міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Для участі компанії мають протягом тижня, до 2 травня, зареєструвати свої потреби у купівлі газу через механізм AggregateEU, щоб підготуватися до спільної купівлі газу на рівні ЄС.

Як працюватиме платформа

Після подання заявок від окремих компаній необхідні обсяги будуть агреговані та виставлені на торги на світовому ринку. Як тільки механізм AggregateEU зіставить колективний європейський попит із пропозиціями міжнародних постачальників газу, компанії-учасники розпочнуть переговори з постачальниками щодо контрактних умов закупівлі та постачання газу. Єврокомісія не відіграватиме жодної ролі у переговорах. Перші договори про покупку очікуються до літа.

Подальші тендери проводитимуться на регулярній основі, кожні два місяці протягом наступних 12 місяців. Можливість для компаній включитися до механізму AggregateEU залишається відкритою. На даний момент зареєструвалося 76 компаній, решта перебуває у процесі підписки.

Держави-члени зобов'язалися брати участь в агрегуванні попиту як мінімум на 15% своїх національних цільових сховищ газу, що становить близько 13,5 млрд. кубометрів газу на рік.

"Цілі зі зберігання газу та спільних закупівель газу були узгоджені у 2022 році як надзвичайні заходи у відповідь на розміщення Росією своїх енергоресурсів як зброю, а також на безпрецедентні ціни на енергоносії після російського вторгнення в Україну. Вони націлені на зниження волатильності цін, забезпечення надійних та передбачуваних поставок енергії та використання загальної ринкової ваги Європи. Для виконання плану REPowerEU та диверсифікації енергопостачання ЄС російський газ виключено із спільних закупівель", - йдеться у повідомленні.

AggregateEU - це механізм ЄС, що дозволяє агрегувати потреби у газі та проводити спільні закупівлі. Він був створений як центральний компонент Енергетичної платформи ЄС для підтримки зусиль ЄС щодо позбавлення російського газу шляхом заміни його більш надійними альтернативами. Він спрямований на забезпечення достатніх поставок газу за одночасного зниження ризику того, що компанії переб'ють один одного на світовому ринку.

Платформа доступна для компаній із країн ЄС та сторін Енергетичного співтовариства. Україна, Молдова та Сербія вже висловили зацікавленість у участі.