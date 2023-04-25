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ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
11:59 25.04.2023 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого річного пакета макрофінансової допомоги", - зазначила фон дер Ляєн у своєму офіційному Twitter-акаунті.
Вона запевнила, що Єврокомісія продовжить допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи.
Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд - у березні.
Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.
Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов'язань.
Макрофінансова допомога - кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.
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