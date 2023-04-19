Фінансові новини
- |
- 19.04.23
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС вживе превентивних заходів щодо збіжжя з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам
14:31 19.04.2023 |
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди п'яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу, а також пообіцяла додаткову фінансову допомогу фермерам та обмежувальні заходи проти української продукції.
"Президент представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках", - повідомила на брифінгу в Брюсселі в середу директор із політичних комунікацій Єврокомісії (ЄК) Дана Спінант, коментуючи відповідь голови Єврокомісії на лист прем'єрів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.
За її словами, зокрема, до вже наданого пакета EUR56,3 млн для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки розміром EUR100 млн.
"По-друге, ми вживатимемо превентивних заходів відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. І по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів" , - додала Спінант.
Вона також повідомила, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить удень у середу ці напрями дій і пропозиції з міністрами відповідних п'яти держав-членів, а також із колегами з України.
"Із самого початку ми прагнемо, з одного боку, підтримувати Україну в експорті своєї продукції, зокрема сільськогосподарської, тому що це важлива життєва артерія для економіки України. Ми прагнемо допомогти вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де ця продукція необхідна, а також вирішити проблеми, пов'язані з продовольчою безпекою, і ми цілковито віддані підтримці наших фермерів", - наголосила представник Єврокомісії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T
|ЄС вживе превентивних заходів щодо збіжжя з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам
|Велика Британія передала Україні 14 танків Challenger 2
|Німецькі ЗРК Patriot вже в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Країни G7 обіцяють блокувати активи РФ до кінця війни та виплати репарацій
|Едуард Федоров розпочав виконання обов'язків директора БЕБ
|Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
|У США арештували підозрюваного у справі про «злив» секретних документів Пентагону
Бізнес
|На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?
|Hyundai Ioniq 6 отримав нагороду «Всесвітній автомобіль 2023 року»
|Дональд Трамп заробив до $1 млн на своїй NFT-колекції
|Google розробляє новий пошуковий рушій на базі штучного інтелекту
|Маск створив компанію X.AI, яка працюватиме в галузі штучного інтелекту
|Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту, - FT