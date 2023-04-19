ЄС вживе превентивних заходів щодо збіжжя з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди п'яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу, а також пообіцяла додаткову фінансову допомогу фермерам та обмежувальні заходи проти української продукції.

"Президент представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках", - повідомила на брифінгу в Брюсселі в середу директор із політичних комунікацій Єврокомісії (ЄК) Дана Спінант, коментуючи відповідь голови Єврокомісії на лист прем'єрів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

За її словами, зокрема, до вже наданого пакета EUR56,3 млн для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки розміром EUR100 млн.

"По-друге, ми вживатимемо превентивних заходів відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. І по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів" , - додала Спінант.

Вона також повідомила, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить удень у середу ці напрями дій і пропозиції з міністрами відповідних п'яти держав-членів, а також із колегами з України.

"Із самого початку ми прагнемо, з одного боку, підтримувати Україну в експорті своєї продукції, зокрема сільськогосподарської, тому що це важлива життєва артерія для економіки України. Ми прагнемо допомогти вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де ця продукція необхідна, а також вирішити проблеми, пов'язані з продовольчою безпекою, і ми цілковито віддані підтримці наших фермерів", - наголосила представник Єврокомісії.