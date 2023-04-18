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Польща розблокує транзит українського збіжжя з опівночі 21 квітня
21:47 18.04.2023 |
Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції.
Домовленість запрацює вночі з 20 на 21 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики України.
"До транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю, про які буде найближчим часом повідомлено учасників ринку публічно та в робочому порядку", - зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що водночас Польща вводить заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня.
Перед тим Польща вже заборонила ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції. Слідом за нею про запровадження тимчасової заборони на імпорт зерна, олійних культур та іншої аграрної продукції з України оголосили Угорщина та Словаччина, однак транзит вони не забороняли.
Раніше для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно мали напрацювати нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.
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