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Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
08:00 17.04.2023 |
В Європейській Комісії відреагували на заборону Польщею та Угорщиною імпорту зерна та інших продуктів харчування з України з метою захисту місцевого сільськогосподарського сектору, назвавши такі дії країн-членів ЄС неприйнятними.
Про це пише Reuters.
"Ми знаємо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними", - йдеться в заяві ЄК.
В ЄК додали, що У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в рамках ЄС.
Також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розмовляла з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції до Польщі.
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