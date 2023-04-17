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АНАЛІТИКА

Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України

 

В Європейській Комісії відреагували на заборону Польщею та Угорщиною імпорту зерна та інших продуктів харчування з України з метою захисту місцевого сільськогосподарського сектору, назвавши такі дії країн-членів ЄС неприйнятними.

Про це пише Reuters.

"Ми знаємо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними", - йдеться в заяві ЄК.

В ЄК додали, що У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в рамках ЄС.

Також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розмовляла з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції до Польщі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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