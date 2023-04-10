Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим

Нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським", - зазначив парламентар.

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Міністерство оборони скасувало доплати по 30 тис. грн на місяць військовослужбовцям та співробітникам МВС, які перебувають поза зоною бойових дій, водночас збільшивши розмір грошової винагороди.