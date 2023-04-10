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АНАЛІТИКА

Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим

 

Нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським", - зазначив парламентар.

 

Стаття на тему:
06.02.23 Резніков підтвердив зменшення виплат військовим у тилу через брак коштів

Міністерство оборони скасувало доплати по 30 тис. грн на місяць військовослужбовцям та співробітникам МВС, які перебувають поза зоною бойових дій, водночас збільшивши розмір грошової винагороди.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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