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Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
Нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"За проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським", - зазначив парламентар.
Стаття на тему:
06.02.23 Резніков підтвердив зменшення виплат військовим у тилу через брак коштів
Міністерство оборони скасувало доплати по 30 тис. грн на місяць військовослужбовцям та співробітникам МВС, які перебувають поза зоною бойових дій, водночас збільшивши розмір грошової винагороди.
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