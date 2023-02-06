Резніков підтвердив зменшення виплат військовим у тилу через брак коштів

Міністерство оборони скасувало доплати по 30 тис. грн на місяць військовослужбовцям та співробітникам МВС, які перебувають поза зоною бойових дій, водночас збільшивши розмір грошової винагороди.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у інтерв'ю УП.

"Це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності... Не забуваймо про бюджет - війна тягнеться, пішов другий рік, у нас сьогодні багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю, кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати і так далі. Бюджетні спроможності у нас мінус по відношенню до того, скільки ми заробляємо", - пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що на початку російського вторгнення майже вся країна була полем бою і тоді було доцільно платити доплати всім, однак зараз це несправедливо.

"Але далі почалось наступне. Бійці, які реально на "передку", у найбільш напружених місцях, кажуть: "Ми там отримуємо, а ті, хто нічого не роблять, "курять бамбук", отримують ті самі гроші - це несправедливо", - зауважив Резніков.

При цьому він наголосив, що одночасно зі скасуванням доплат буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовців.

"Раніше звичайний стрілець отримував у нас 13 тисяч гривень. Моїм наказом ми зробили так: стрілець буде отримувати грошове забезпечення у розмірі 20 тисяч гривень. А якщо він на бойовому виконанні біля "передка", на блокпосту чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні - плюс ще 30 тисяч. Так у нього буде 50. Якщо він на "нулі", на рівні батальйону - то тоді він буде 120 тисяч отримувати", - розповів міністр.

"Але, вибачте, ті, хто знаходяться в тилу і несуть службу, не ризикуючи нічим - стрілець буде отримувати 20 тисяч гривень. 30 тисяч або 100 тим паче йому несправедливо платити", - додав Резніков.

Як повідомлялося, раніше у Міноборони оголосили про внесення з 1 лютого змін до Порядку виплати додаткової грошової винагороди військовослужбовцям на підставі доручень Кабміну, які "стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки державного бюджету".

Згідно із цими змінами, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не будуть отримувати доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану. Водночас розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

За даними Мінфіну, витрати держбюджету на грошове утримання військовослужбовців у грудні минулого року склали рекордні 99 млрд грн, що більше за листопадовий показник у 88,1 млрд грн і жовтневий у 81,3 млрд грн.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 721,9 млрд грн, або 32,4% усіх видатків загального фонду держбюджету (2,23 трлн грн).