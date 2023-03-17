Фінансові новини
- |
- 17.03.23
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АН-225 «Мрія» мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення
09:13 17.03.2023 |
Найбільший у світі вантажний літак АН-225 "Мрія" напередодні повномасштабного вторгнення Росії мав відлетіти з Гостомелю до Німеччини, повідомило видання Bild.
За інформацією видання, міжнародний аеропорт Лейпцига Галле за місяць до вторгнення вже підготував місця для паркування для українських літаків. "Переміщення 225-го та меншого 124-го судна було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього", - йдеться у статті Bild, із посиланням на представника аеропорту Галле Уве Шухарта.
За словами капітана "Мрії" Дмитра Антонова, увечері 23 лютого 2022 року екіпаж та пілоти сіли у повністю заправлений вантажний літак, але їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва.
Стаття на тему:
10.03.23 «Мрія», Гостомель та російський десант на Київ. Як директор ЦРУ за рік змусив Банкову його почути
Після одкровень Вільяма Бернса в ефірі CBS News стало очевидно, що замовчати скандальну історію не вийде.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
|Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні - Дуда
|Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%
|«Валіза без ручки». Навіщо Банкова вирішила перезапустити БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
|Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
|У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні
Бізнес
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах