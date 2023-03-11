«Мрія», Гостомель та російський десант на Київ. Як директор ЦРУ за рік змусив Банкову його почути

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Після одкровень Вільяма Бернса в ефірі CBS News стало очевидно, що замовчати скандальну історію не вийде.

Більш як через рік після зради в Гостомелі влада нарешті відреагувала на те, що сталося. СБУ повідомила про підозру трьом колишнім керівникам держпідприємства "Антонов". Двоє з них - колишній генеральний директор ДП "Антонов" Сергій Бичков та колишній начальник підрозділу з авіабезпеки - взяті під варту. Третього підозрюваного, колишнього заступника Бичкова, оголошено в розшук. Кожному з них світить від 8 до 15 років ув'язнення за ч. 2 ст. 114-1 КК "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків".

Плацдарм для захоплення Києва

За матеріалами слідства, у січні-лютому 2022 р. згадані діячі прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі у Гостомелі. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії вони віддали розпорядження заблокувати допуск військовослужбовців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Такі злочинні дії, констатує СБУ, призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів та знищення літака АН-225 "Мрія".

"Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов'язково побудує, бо "Мрію", як і Україну, неможливо зруйнувати", - прокоментував голова СБУ Василь Малюк.

Втім, знищення ворогом літака "Мрія" - це аж ніяк не найстрашніший наслідок зради у Гостомелі. У перший день вторгнення ворожі десантники захопили аеродром. Фактично, ворог отримав плацдарм для захоплення Києва. Якби у Гостомелі почали сідати російські військово-транспортні літаки з тисячами десантників - надія Путіна "взяти Київ за три дні" стала б набагато ближчою до реальності.

Те, що найкошмарнішому сценарію вдалося запобігти, - це подвиг нацгвардійців, які завдали артилерійського удару по аеропорту, коли там висадився ворожий десант. Але аеропорт був захоплений (хоча вже й не міг приймати літаки), як і селище Гостомель. За час боїв та окупації, яка тривала до кінця березня, загинуло багато українців - військових та цивільних. І це також ціна зради.

Запізніла реакція

Отже, повторимося, керівники ДП "Антонов" перешкоджали українським військовим організувати захист аеропорту, починаючи із січня 2022 р., тобто за місяць до початку великої війни. Тут, звісно, постає питання: чому ці діячі не були заарештовані тоді ж, ще в січні минулого року? Натомість лише 29 березня гендиректор ДП "Антонов" Бичков був - ні, не заарештований, а лише відсторонений від виконання обов'язків. "Укроборонпром" обґрунтував своє рішення "службовим розслідуванням щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у ЗМІ". Кримінальне провадження було відкрито СБУ лише у квітні. І тут наступне питання: чому для винесення підозр потрібно було чекати 11 місяців, якщо факт перешкоди військовим був безперечним?

Можна припустити, що влада була зацікавлена зам'яти цю справу, щоб вона ніколи не дійшла до суду. Для цього була ціла низка мотивів. Почнемо з того, що Бичкова було призначено на посаду гендиректора ДП "Антонов" 20 травня 2021 р. у віці 76 років (!) наказом гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, який, у свою чергу, обіймає цю посаду з грудня 2020 р. Тобто списати ці кадрові рішення на попередників влада не може. Гусєв і зараз керує "Укроборонпромом". І за зраду його підлеглих у Гостомелі він досі не покараний.

Але головне, звичайно, не в Бичкові і не в Гусєві. Якщо наші військові мали необхідність звести на летовищі в Гостомелі оборонні укріплення та фортифікаційні споруди, а якісь діячі з якоїсь держкомпанії вирішили цьому перешкодити, то, напевно, влада могла б вирішити проблему одним дзвінком з Офісу президента. Якби хотіла по-справжньому підготуватися до великої війни.

Підказки від директора ЦРУ

Довгий час офіційна версія провалів у підготовці до російського вторгнення полягала у тому, що західні партнери не ділилися з нами розвідувальними даними. 5 грудня британська газета Financial Times визнала Володимира Зеленського людиною року, але зазначила, що коли бойові дії закінчаться, він зіткнеться зі складними питаннями про нездатність достатньою мірою підготувати Україну до повномасштабного вторгнення. Газета навела коментар героя публікації: "Зеленський каже, що, незважаючи на публічні попередження західних офіційних осіб, Києву так і не надали розвідувальні дані про підготовку нападу Росії, на підставі яких він міг би діяти. "Ніхто не показував нам конкретних матеріалів, які говорили б, що напад буде з того чи іншого напряму", - каже він".

Але влада, схоже, перестралася у своїх спробах перекласти відповідальність на західних партнерів. 19 січня 2023 р. газета Washington Post повідомила про нещодавній візит до Києва директора ЦРУ Вільяма Бернса і у зв'язку з цим згадала його ж візит до Києва роком раніше: "Бернс є поважною фігурою в найближчому оточенні Зеленського через його точне попередження в січні 2022 року про те, що російські війська прагнутимуть захопити український аеропорт "Антонов" на початкових етапах вторгнення 24 лютого. Його повідомлення, передане особисто, базувалося на оцінці американської розвідки, і йому приписують допомогу Україні у підготовці до захисту аеропорту та позбавлення Росії плацдарму, необхідного для захоплення Києва".

Невдовзі це підтвердив Бернс. 26 лютого 2023 р. він виступив у телепрограмі CBS News "Обличчям до нації", де поділився спогадами про свою зустріч із Зеленським у Києві незадовго до великої війни.

"Президент Байден попросив мене поїхати до Києва, щоб викласти президенту Зеленському останні розвідувальні дані, які у нас були і які припускали, що Володимир Путін планував, що блискавичним ударом з боку білоруського кордону можна буде за кілька днів захопити Київ, а також захопити аеропорт на північний захід від Києва під назвою "Гостомель", який він хотів використати як плацдарм для введення повітряно-десантних військ як способу ще більше прискорити блискавичне завоювання Києва. І я думаю, що президент Зеленський розумів, про що йдеться", - розповів американцям директор ЦРУ.

Виправлення історії

Якби колишнє керівництво ДП "Антонов" було заарештовано хоча б у грудні, то можна було б припускати якісь об'єктивні причини тривалого розслідування. Однак зараз все виглядає так, що цю справу хотіли зам'яти, щоб не здіймати галасу навколо незручної теми. І лише після одкровень директора ЦРУ Бернса в ефірі CBS News стало очевидним, що замовчати цю історію не виходить. Тому й довелося активізувати розслідування та продемонструвати якийсь результат.

Хоча зрада у Гостомелі відбулася понад рік тому, але СБУ не змогла пред'явити суспільству жодних підозрюваних за межами ДП "Антонов". Швидше за все, стоїть завдання обмежитися лише цим колом. Саме тому СБУ й акцентує на літаку "Мрія", стверджуючи, що ті, хто допоміг ворогові знищити "Мрію", понесуть заслужене покарання. А про покарання тим, хто допоміг ворогові захопити летовище для висадження десанту з метою захоплення Києва, СБУ говорити не хоче. Не виключено, що заарештовані керівники "Антонова" погодилися взяти на себе провину за "Мрію", за умови, що про все інше влада тихо забуде, щоб не вийти на саму себе.

Financial Times справедливо зазначила, що після війни наша влада зіткнеться зі складними питаннями про місяці перед повномасштабним вторгненням. І ми бачимо, що відповіді на ці важкі питання готуються вже зараз, хай навіть для цього доводиться виправляти історію вручну. Влада вже не займається самообманом, що "війна все спише", і створює собі алібі, як уміє.