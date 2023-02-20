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АНАЛІТИКА

В «Укрнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і борги за паливо на 20 мільярдів

 

Після зміни керівництва в "Укрнафті" було виявлено нестачу сотень тисяч тонн нафти і дебіторську заборгованість за нафтопродукти у розмірі 20 мільярдів гривень.

Про це керівник компанії Сергій Корецький розповів у інтерв'ю БізнесЦензору.

Він зауважив, що за підсумками 2022 року "Укрнафта" буде збитковою.

"Складно компанії бути прибутковою, коли на балансі підприємства є фізична нестача сотень тисяч тонн нафти на мільярди гривень... Цих обсягів немає. Сотні тисяч тонн. Це дуже великий об'єм", - сказав Корецький, уточнивши, що точний обсяг має встановити Державна аудиторська служба.

"Також, наприклад, є на балансі нафтопродукти, які передані були на комісію, але ми не можемо підтвердити їх наявність... Мова про 102 тис тонн нафтопродуктів. Ринкова вартість на сьогоднішній день майже 5 млрд грн", - додав голова "Укрнафти".

За його словами, компанія під керівництвом колишніх менеджерів також реалізувала великий обсяг нафтопродуктів з відтермінуванням платежу.

"На сьогодні це дебіторські заборгованості у розмірі майже 20 млрд. грн. Більшість цих заборгованостей вже мають статус сумнівної. По більшості вже сформовані резерви в бухгалтерському обліку", - уточнив Корецький.

Він зауважив, що аудит "Укрнафти" та "Укртатнафти" ще не не завершений, перевірка Державної аудиторської служби триває.

Стаття на тему:

22.07.22 З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
Без українського громадянства власник «1+1» стає респектабельним кіпрсько-ізраїльським бізнесменом і, більш того, найбільшим європейським інвестором в Україні. Нагадаємо, що Кіпр - член Євросоюзу, а Євросоюз - це те, куди ми йдемо. Коломойський уже там.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
 

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