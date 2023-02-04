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АНАЛІТИКА

Париж і Рим завершили переговори про постачання Києву SAMP/T

Париж і Рим завершили переговори про постачання Києву SAMP/T

 

Франція і Італія завершили технічні переговори щодо спільного постачання Україні зенітного ракетного комплексу SAMP/T навесні. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомило міністерство оборони Франції, пише Reuters.

"Це (отримання SAMP/T - Ред.) дозволить Україні захищатися від російських безпілотників, ракет і авіаційних атак завдяки охопленню значної частини території України", - йдеться в заяві міністерства за підсумками переговорів міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню з італійським колегою Гвідо Крозетто.

Напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні спрогнозував, що SAMP/T буде розгорнутий в Україні "впродовж семи-восьми тижнів". Наприкінці січня ЗМІ повідомляли, що Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30вартістю два мільярди євро до цього ЗРК для передачі Україні.

SAMP/T може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети, зауважує Reuters. Також, за словами експертів, ця ЗРК може перехоплювати ракети Х-22, одну з яких війська РФ запустили по житловому будинку в Дніпрі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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