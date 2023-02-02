Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі «Єдиний ринок»

Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі «Єдиний ринок».

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підписали угоду щодо участі України у програмі ЄС «Єдиний ринок» з бюджетом 4,2 млрд євро», - сказав Шмигаль.

Він додав, що ця програма спрямована на «забезпечення зеленого та цифрового переходів» і сприятиме розвитку конкурентоспроможності українського бізнесу.

Як повідомлялося, у січні цього року Президент України підписав розпорядження «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейською комісією щодо укладення угоди між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу «Єдиний ринок» (2021-2027 рр.)».

Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» - це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021-го по 2027 роки). Приєднання України до вказаної Програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС.

Програма має сприяти спрощенню доступу до ринків, створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку та росту бізнесу, забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери). Вона буде допомагати розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства. Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі підприємств (EEN), програмі «Еразмус» для молодих підприємців, спільних кластерних ініціативах.