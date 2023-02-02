УПЦ і далі є частиною Російської православної церкви - висновок спецкомісії. Що це значить

Українська православна церква не розірвала церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

"Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним", - йдеться у релігієзнавчій експертизі відомства.

Її провели за рішенням РНБО від 1 грудня 2022 року про діяльність релігійних організацій в Україні і застосування персональних санкцій.

УПЦ ще в травні проголосила курс на незалежність від Московського патріархату. Проте значна частина єпископів та священників досі вважають себе приналежними до РПЦ та поминають патріарха Кирила.

При цьому УПЦ послідовно наполягає, що вона вже є незалежною від Російської православної церкви.

"УПЦ сьогодні зробила все, щоб відповідати всім вимогам до незалежної помісної церкви. Ціла низка православних церков, які називають себе незалежними, не мають і частинки тих прав, які має УПЦ", - повідомляв нещодавно ВВС керівник інформаційного напрямку в УПЦ митрополит Климент.

Також ректор Київської духовної академії і семінарії УПЦ архієпископ Білогородський Сильвестр виклав програмне бачення церкви на свій статус.

Натомість група експертів, яких залучили до проведення державної експертизи, наполягають, що УПЦ досі канонічно пов'язана з Московським патріархатом.

Вони досліджували низку документів, у тому числі статут УПЦ та РПЦ, а також рішення собору УПЦ від 27 травня щодо незалежності від Москви.

За висновком експертної комісії, яку створили при держслужбі з етнополітики, УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв'язок частини із цілим.

Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної церкви з іншою самостійною автокефальною церквою, встановила експертиза.

УПЦ також не має статусу автономної церкви, який би визнавався іншими церквами, а отже вона є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб'єктності, додали в держслужбі.

"Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування", - повідомили в держслужбі з етнополітики.

Експертиза наголошує, що УПЦ не діє як самостійна церква і не проголошує власної самостійності.

"Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено", - додали у відомстві.

Оприлюднення цієї експертизи є важливим кроком у межах нової політики влади щодо УПЦ.

Як вказували співрозмовники ВВС у владних колах, які займаються церковною політикою, висновок щодо зв'язку УПЦ з РПЦ може мати кілька важливих наслідків.

По-перше, це може дати поштовх для ухвалення в парламенті закону про заборону діяльності церков, центр яких розташований у Росії.

Окрім того, це може вплинути на питання договорів оренди УПЦ важливих національних пам'яток, таких як Києво-Печерська лавра.

Обшуки і санкції

Восени минулого року СБУ почала масові обшуки храмів і монастирів УПЦ (Московського патріархату) у багатьох областях України. Влада шукала ознаки проросійської діяльності церкви.

За результатами обшуків порушили низку кримінальних справ проти священників та єпископів.

Щодо частини єпископів запровадили санкції РНБО, а президент Зеленський припинив українське громадянство 13 церковників. Загалом президент проголосив курс на очищення духовної сфери від впливу Росії.

Напередодні Нового року уряд навіть не продовжив оренду УПЦ двох соборів на території Києво-Печерської лаври, а різдвяну службу 7 січня в одному з них вперше провела Православна церква України.

При цьому УПЦ наполягає, що вона є проукраїнською церквою, підтримує протидію народу України російському вторгненню та допомагає ЗСУ.

Російська армія за час війни зруйнувала близько пів сотні храмів УПЦ та вбила більше десятка священників та монахів цієї церкви.

Росії також ініціювала 18 січня засідання Ради Безпеки ООН з приводу нібито утисків Української православної церкви в Україні.

У самій УПЦ наголосили, що церква не просила захищати її права і не уповноважувала жодного представника РПЦ МП виступати від її імені в ООН.

Хоча згодом УПЦ сама поскаржилась в ООН на утиски з боку української влади.