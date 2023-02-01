Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів

Петицію із закликом до президента України Володимира Зеленського відновити декларування статків посадовців та депутатів зареєстрували на сайті глави держави. Її автором є політик та зараз військовослужбовець Збройних сил України Олексій Гриценко.

Згідно з текстом петиції №22/177712-еп попри війну, серед чиновників залишаються ті, хто дозволяє собі займатися корупцією. Однак однією із передумов для її виявлення та притягнення винних до відповідальності є відновлення електронного декларування публічних службовців.

«Свого часу запровадження електронного декларування публічних службовців стало одним із найбільших успіхів антикорупційних реформ в Україні. Завдяки цьому антикорупційні органи та громадськість змогли виявити десятки службовців із незаконно набутими статками», - зазначає автор петиції.

Він зазначає, що звільнені від обов'язку подання декларацій чиновників та посадовців з березня 2022 року є необгрунтованим, бо для більшості з них немає об'єктивних перешкод для подання декларацій: вони не перебувають на лінії фронту, боронячи державу, й мають змогу заповнити інформацію про свої доходи і статки.

«Відновивши декларування, влада продемонструє свою нетерпимість до проявів корупції під час воєнного стану. Усі, хто на своїх посадах у часи війни дозволяє собі красти державні кошти, а не працювати для перемоги держави, - мають бути виявлені та понести відповідальність. Подані декларації службовців допоможуть у цьому», - наголошує Гриценко.

Петиція була зареєстрована 30 січня 2023 року. За першу добу під нею поставили підписи понад 5600 осіб із необхідних 25 тисяч.

Нагадаємо, дозвіл не декларувати майно було надано державним службовцям та політикам на початку 2022 року у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням. Таким чином посадовці не подали декларації за 2021 рік. Водночас політичні партії не декларують свої доходи та витрати ще з 2020 року.

Зокрема нещодавно розгорівся скандал навколо заступника голови фракції "Слуга народу" Павла Халімона, який під час війни придбав в Києві розкішний маєток за ймовірно заниженою ціною.