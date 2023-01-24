Заступник голови фракції «Слуга народу» Халімон придбав розкішний маєток у центрі Києва

Заступник очільника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон придбав великий маєток на Печерських пагорбах у Києві за понад 10 млн грн, оформивши його на іншу особу.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Угода відбулася в червні 2022 року. Будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10,3 млн грн, із яких вартість будинку становила 6,5 млн грн, а ділянки - 3,8 млн грн.

Водночас, згідно з сайтами з продажу нерухомості, будинки в цьому районі аналогічної площі коштують близько 50-60 млн грн.





До того ж журналісти дізналися, що продавцем був архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. За його словами, продажем будинку через ріелтора займався його брат, та кому зрештою продали - не знає.

Маєток нібито продав дешевше, тому що потрібні були гроші, а реальної ціни "ніхто не давав з багатьох причин".

Згідно з даними у закритому реєстрі, власником маєтку є не народний депутат Халімон, а Анастасія Миколаївна Котеленець.

Про Котеленець практично немає інформації у мережі, окрім закритого акаунту в Instagram. Водночас, за даними видання, в 2021 році у її власності з'явилося 45 земельних ділянок у Чернігівській області загальною площею близько 80 гектарів.

Також журналісти дослідили, що Халімон дійсно постійно проживає в елітній нерухомості на Печерських пагорбах.

Як відомо, ще до початку повномасштабної війни з РФ, у лютому 2022 році, НАЗК повідомляло, що за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовців, розпочало перевірку декларації Халімона.

Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції "Слуга народу" та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, він також є головою Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу".

Утім, на розслідування журналістів відреагував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив, що Халімона буде звільнено з посади заступника очільника фракції.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", - наголосив він у Telegram.

Водночас Арахамія закликав правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.