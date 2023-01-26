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АНАЛІТИКА

ЗСУ вночі збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе: названа кількість

07:57 26.01.2023 |

Політика

 

У ніч проти 26 січня російські військові відновили атаки території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди".

"Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами, авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Переважна кількість дронів-камікадзе знищено у центрі країни - у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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