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Кирило Тимошенко подав у відставку - заява
08:29 24.01.2023 |
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.
"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини", - написав він у телеграм-каналі вранці у вівторок.
Також Тимошенко подякував керівникам обласних військових адміністрацій і міських мерів.
"Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках", - зазначив він.
Як повідомлялося, у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення".
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