Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком

Парламентський телеканал «Рада» 29 грудня без торгів уклав угоду з компанією «Кінокіт» на виробництво програм для телемарафону вартістю 120 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі "Прозорро".

На 2023 рік канал "Рада" замовив послуги з виробництва телепрограм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом".

Послуги включають розробку творчої концепції та частковий технологічний цикл виробництва. Йдеться про програми під робочими назвами "Новини", "Спеціальні репортажі", "Репортажі мережі корпунктів", "Лайв", "Виїзні студії", "Розмовні студії" та "Документальні проєкти".

Обсяг замовлення складає 75 тис. хвилин. Отже, хвилина коштує 1 599 грн. Видання відзначає, що це у півтора раза дорожче, ніж у грудні заплатили компанії "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського та ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука за контент для іншого державного телеканалу FreeДом - по 1 100 грн за хвилину.

Замовник повідомив, що фірма виграла мистецький конкурс. На сайті ВРУ сказано, що вона виграла мистецькі конкурси щодо програм, але не зазначено, чи були конкуренти.

У жовтні 2022 року "Кінокіт" отримала найбільші підряди "Центру захисту інформаційного простору України" Міністерства культури та інформаційної політики щодо виробництва телепрограм для телемарафону загальною вартістю 24 млн грн.

Крім того, в лютому 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення, канал "Рада" уклав із цією фірмою угод щодо виробництва телепрограм на 40 млн грн. Ще раніше, в грудні 2021 року він замовляв їй виробництво телепрограм на 9 млн грн.

"Кінокіт" пов'язана із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. У жовтні 2020 року співвласником фірми став колишній генпродюсер "1+1" Володимир Оселедчик, який також є лектором Української кіношколи, заснованої дружиною Кирила Тимошенка - Альоною Тимошенко. У грудні 2021 року, перед перезапуском "Ради", власницею компанії стала акторка з Одеси Юлія Дроздова, а директором - Сергій Самойленко. За даними "Bihus.info", Дроздова навчалась в Українській кіношколі.

Директор "Кінокіт" Сергій Самойленко працював (чи бував у справах) у Росії, а з другої половини 2019 року працював на каналі "112 Україна" Віктора Медведчука.