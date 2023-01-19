«Укрнафта» не мала контрактів та не була постачальником пального для Міноборони, до нас вони навіть не звертались, - Олег Гез

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що націоналізація "Укрнафти" відбулась через відмову компанії постачати нафтопродукти українській армії.

Екс-голова правління ПАТ "Укрнафта" Олег Гез назвав таку інформацію помилковою.

"Дивно дізнатись нове про свою діяльність. Поширена інформація була або помилковою, або тою, що точно не відповідає дійсності", - сказав він в коментарі "Нафторинку".

"По-перше, "Укрнафта" не мала контрактів та не була постачальником пального для Міноборони, до нас вони навіть не звертались. Наша основна діяльність - це видобуток нафти, яку за постановою продавали на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві - ПАТ "Укртатнафта". Імпортом пального ми також не займались", - сказав Гез.

За його словами, в той же час, з 24 лютого 2022 року за власною ініціативою на численні звернення Укрнафта надавала на системній основі допомогу військовим частинам та підрозділам МО, тероборони та іншим.

"В першу чергу - це якраз пальне, яке було на АЗС та на базах зберігання. До листопада 2022 р., і я сподіваюсь, вам цю цифру підтвердить нове керівництво, ми відвантажили без оплати більше 3 млн л нафтопродуктів. В грошах допомоги було понад 15 млн грн на місяць, це не враховуючи мобілізаційні завдання - надання на потреби оборони транспорту та іншого технічного устаткування", - наголосив екс-керівник.

Гез підкреслив, що за потребою є можливість зібрати запити та надати звіти щодо допомоги компанії на запити та звернення.

Здивований заявою заступника голови ОП й колишній голова Наглядової ради "Укрнафти" Микола Гавриленко.

"Це така болюче питання стосовно ЗСУ. Все, що я можу відповісти, що мені невідомо про невиконані зобов'язання щодо поставок з боку Укрнафти якихось обсягів нафтопродуктів", - сказав він у коментарі LIGA.net.

"Ані протокольних, ані офіційних фактів невиконання вимог від ЗСУ я не бачив... Для мене це новина", - додав Гавриленко.

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