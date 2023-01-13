Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада позбавила мандатів п'ятьох народних депутатів

14:01 13.01.2023 |

Політика

 

Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Останнього - за власною заявою.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за позбавлення мандатів через втрату громадянства указаних нардепів проголосували так:

* щодо Віктора Медведчука - 320 голосів;
* Тараса Козака - 317 голосів;
* Андрія Деркача - 314 голосів;
* Рената Кузьміна - 319 голосів.

За складання повноважень народного депутата Аксьнова проголосували 294 нардепів.

Стаття на тему:

12.01.22 4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
Один маленький плюс та багато великих мінусів. Такою є політична арифметика указу Володимира Зеленського про припинення громадянства України Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Як повідомлялося, 10 січня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства України чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Медведчука затримали 12 квітня після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Водночас наприкінці вересня 2022 року правоохоронці заочно повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те, що він переховується від слідства, його оголосили в розшук.

Також нагадаємо, що у жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді народному депутату від партії "ОПЗЖ" Ренату Кузьміну. За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0842
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0086  0,03 0,08 40,6862  0,01 0,03
EUR 42,0845  0,11 0,27 43,2572  0,22 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес