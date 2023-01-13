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Рада позбавила мандатів п'ятьох народних депутатів
14:01 13.01.2023 |
Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Останнього - за власною заявою.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, за позбавлення мандатів через втрату громадянства указаних нардепів проголосували так:
* щодо Віктора Медведчука - 320 голосів;
* Тараса Козака - 317 голосів;
* Андрія Деркача - 314 голосів;
* Рената Кузьміна - 319 голосів.
За складання повноважень народного депутата Аксьнова проголосували 294 нардепів.
Стаття на тему:
12.01.22 4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
Один маленький плюс та багато великих мінусів. Такою є політична арифметика указу Володимира Зеленського про припинення громадянства України Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.
Як повідомлялося, 10 січня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства України чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.
Медведчука затримали 12 квітня після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
Водночас наприкінці вересня 2022 року правоохоронці заочно повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те, що він переховується від слідства, його оголосили в розшук.
Також нагадаємо, що у жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді народному депутату від партії "ОПЗЖ" Ренату Кузьміну. За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.
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