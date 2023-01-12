4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Народні депутати, які обрали службу російським агресорам, отримали за це не довічну в'язницю, а лише анулювання паспорта.

Один маленький плюс та багато великих мінусів. Такою є політична арифметика указу Володимира Зеленського про припинення громадянства України Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Усі четверо є народними депутатами України. Деркач був обраний у 159 окрузі на Сумщині як безпартійний самовисуванець, у Раді залишився позафракційним. Інші троє були обрані за списком ОПЗЖ: Медведчук мав там №3, Козак - №10, Кузьмін - №35.

Відповідно до Конституції, припинення громадянства є підставою дострокового припинення повноважень нардепа. Це очікується вже на найближчому засіданні парламенту.

Дуже багато українців, звичайно, пораділи: нарешті справедливість перемогла і четверо нардепів-зрадників отримали хоч якесь покарання. І в цьому справді є плюс. Але все ж таки, якщо порівняти з мінусами, то плюс цей виявляється дуже маленьким.

Вибіркова справедливість

Указ Зеленського з'явився як відповідь на проект постанови Верховної Ради №7694 про позбавлення повноважень усіх народних депутатів, які були висуванцями від ОПЗЖ. Цей зв'язок дуже чітко окреслив голова парламентської фракції "слуг народу" Давид Арахамія.

"На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій. Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто без шансів на оскарження в судах. Тому що це і є правильний шлях очищення парламенту, а не провокації, які грають на руку колаборантам незалежно від назви партії, - заявив він, кидаючи камінь у город авторів проекту №7694. - Ми всіх пам'ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов'язково матиме продовження. Але все буде згідно з законом та Конституцією України".

У своєму відеозверненні до українців Зеленський повідомив, що він ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб "на підставі матеріалів, підготовлених Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави". Конституція говорить, що підстави для припинення громадянства України визначаються законом. У законі "Про громадянство України" йдеться про припинення громадянства України внаслідок його втрати на підставі добровільного набуття громадянства іншої держави. Фіксувати факти подвійного громадянства якраз і уповноважена міграційна служба. Якщо вона зафіксувала, що чотири нардепи мають громадянство іншої держави, то Зеленський мав повне конституційне право видати свій указ.

Але проблема Банкової полягає в тому, що українці хотіли б вигнати з парламенту всіх депутатів ОПЗЖ. Ще дев'ять місяців тому соціологічна група "Рейтинг" повідомила, що 90% респондентів підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів з проросійських партій. Надалі ця ідея продовжувала мати найвищий рівень популярності. У листопаді на президентському сайті з'явилася петиція "Позбавлення мандату всіх депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді" (на підтримку проекту №7694), і вона менше ніж за добу набрала необхідних 25 тисяч підписів. Тому Зеленському треба було продемонструвати народу боротьбу з ОПЗЖ, він і видав свій указ.

Однак покарана ним четвірка нардепів - це лише десята частина від тих, кого, на думку українців, варто було б покарати. Фракція ОПЗЖ була сформована у складі 43 нардепів. Три з них (Ілля Ківа, Вадим Рабінович, Юлія Льовочкіна) вже без мандатів. Залишилися 40 висуванців ОПЗЖ плюс агент російської розвідки Деркач. Після позбавлення мандатів Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука залишаться 37. І той факт, що вони зберігають повноваження нардепів, - це набагато більший мінус, аніж покарання чотирьох.

Що ж до аргументів про "законність і конституційність", озвучених Арахамією, то вони можуть зіграти проти Банкової. Тому що діячі ОПЗЖ на одинадцятому місяці повномасштабної російської агресії зберігають не лише мандати, а й пости у парламентських комітетах. Найближчий соратник кума Путіна Медведчука Нестор Шуфрич, як і раніше, очолює комітет з питань свободи слова. Інший соратник Медведчука Олег Волошин, який рік тому потрапив під санкції США, як і раніше, володіє портфелем заступника голови комітету з євроінтеграції. Це вже не пояснити турботою про "конституційність".

І справа не лише в портфелях, а ще й у тісній співпраці "слуг народу" та обох уламків колишньої ОПЗЖ у парламенті. У вересні глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк підтвердила в інтерв'ю nv.ua, що президентська партія співпрацює з нардепами від забороненої ОПЗЖ. "Вони працюють дуже конструктивно, підтримують усі ініціативи монобільшості", - наголосила Шуляк. А той же Шуфрич освоїв роль пропагандиста та адвоката законопроектів від влади.

Звідси й прагнення покарати не всіх висуванців ОПЗЖ, а лише кількох найодіозніших. І ця вибіркова справедливість змушує сумніватися, чи справді Зеленський та "слуги" хочуть очистити парламент від п'ятої колони Кремля.

Звільнення від відповідальності

Ще один великий мінус - це примарні перспективи того, що Деркач, Козак, Кузьмін та Медведчук потраплять на лаву підсудних в Україні. У соцмережах бурхливо обговорюється версія про те, що позбавлення цієї четвірки громадянства насправді є звільненням від відповідальності. Злі язики стверджують, що тепер ця четвірка зможе спокійно їздити європейськими країнами, а Україна навіть не зможе добиватися їх затримання та екстрадиції, оскільки вони вже не є українськими громадянами.

Деякі юристи звертають увагу на інший момент. Арахамія аргументує "конституційністю" - отож, у Конституції записано, що "ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення". А Зеленський у своєму відеозверненні прямо визнав, що припинення громадянства це покарання за зраду. "Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними", - наголосив він.

Отже, чотири нардепи обрали службу російським агресорам - і за це отримали не довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, як це передбачено статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану), а лише припинення громадянства. Банковій буде дуже важко довести, що це торжество справедливості.

Зрештою, варто відзначити ще одну обставину. Ні Зеленський, ні "слуги" досі не сформулювали і не пояснили народу свою політику стосовно українських посадових осіб (депутатів, мерів, чиновників) з російським громадянством. Безперечно, їхнє число не обмежується четвіркою нардепів, які потрапили під президентський указ. Питання в тому, чи має намір влада всіх їх позбавити українського громадянства і потім викинути з посад. Або ж цей захід стосується лише тих діячів, які не вписалися в нинішню систему влади та обрані для показового покарання, як Деркач, Козак, Кузьмін та Медведчук.

"Наше завдання, щоб усі люди, які сьогодні мають подвійне чи потрійне громадянство, включаючи громадянство РФ, і які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу, - щоб усі ці люди обов'язково мали громадянство одне - РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай з цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, це абсолютно справедливо", - заявив Зеленський на прес-конференції з президентами Литви та Польщі у Львові увечері 11 січня. Залишилося дочекатися, щоб ці слова було підтверджено справами.