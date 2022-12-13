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Верховна Рада ліквідувала ОАСК і утворила КМОАС
Верховна Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) і створила Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС).
За відповідний законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Київ і утворення Київського міського окружного адміністративного суду" в цілому проголосували 310 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок у Києві, повідомило агентству джерело в парламенті.
Як зазначається в пояснювальній записці до документа, проєкт закону розроблено для забезпечення доступності правосуддя, прав громадян на розгляд їхніх справ незалежним і неупередженим судом і підвищення рівня довіри до судової гілки влади.
Згідно з законопроєктом, територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на столицю України.
Закон набуває чинності наступного дня після його публікації.
Документ встановлює, що від дня набуття чинності закону ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розглядати й ухвалювати рішення в адміністративних справах, що перебувають у провадженні цього суду, до початку роботи КМОАС буде Київський окружний адміністративний суд.
ОАСК упродовж 10 днів після набуття чинності закону передає судові справи, що перебувають у його розпорядженні, до Київського окружного адміністративного суду.
Від дня початку роботи КМОАС Київський окружний адміністративний суд негайно передає йому справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на Київ.
Народні депутати також внесли зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про судоустрій і статус суддів" (№5370), пов'язані з ліквідацією ОАСК і утворенням КМОАС.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкти №5369 і №5370 у парламенті 13 квітня 2021 року як невідкладні.
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