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АНАЛІТИКА

Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

10:49 06.12.2022 |

Політика

Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров

 

Президент України Володимир Зеленський спілкується більше із західними журналістами, ніж із журналістами з інших регіонів світу, оскільки Україна залежить від постачання зброї з країн-партнерів, розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

Статті на тему:

05.12.22 Зеленський розповів Financial Times, що попри попередження партнерів про майбутнє російське вторгнення, ніхто не надавав Україні конкретних розвідувальних даних про наступ росіян

20.01.22 «Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным
Это обращение явно рассчитано на ядерный электорат Зеленского. На тех, кто в случае нового российского вторжения не пойдет защищать Украину. На тех, кто избрал Зеленского именно для того, чтобы он обо всем договорился с Путиным.

Як він зазначив, головною запорукою успішної боротьби проти російської агресії є сміливість та самовідданість українських військовослужбовців, однак у них мають бути інструменти.

"Вони повинні мати зброю, щоб захищати свою країну. На жаль, ситуація наразі така, що ми дуже залежні від постачання зброї. Ми її або беремо, або купуємо в партнерів. Тому президент наразі більше спілкується із західними журналістами", - розповів Никифоров в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за словами прессекретаря глави держави, існує пряма залежність від комунікації Зеленського із аудиторією західних країн, яка, у свою чергу, впливає на свою владу.

"І нам надають засоби для захисту нашої території та суверенітету", - додав він.

Водночас, наголосив Никифоров, розмова президента з українськими журналістами виходить завжди предметнішою.

"Тому що наші (ЗМІ - ІФ-У) - це більше конкретики, глибини, нюансів тощо... Моя особиста думка, хоча, напевно, вона збігається і з позицією президента - з нашими ЗМІ цікавіше", - зазначив прессекретар Зеленського, додавши, зо "західні ЗМІ, усе-таки, йдуть більше "по верхах" і дають оглядову картину".

Відповідаючи на запитання щодо підвищення рівня комунікації президента з українською пресою, зокрема з друкованою - на тлі його спілкування із західною, Никифоров зазначив, що "наразі треба потерпіти цей дискомфорт".

"А після війни ми надолужимо все втрачене", - резюмував він.
 

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