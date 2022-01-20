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АНАЛИТИКА

«Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным

18:10 20.01.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Верховный главнокомандующий очень хочет внушить своим избирателям, что жизнь в этом году пройдет по его сценарию, без войны.

Второй день подряд Банковая борется с паникой. Поводом стали высказывания администрации США о возможном российском ударе по Украине.

Предупреждения от Белого дома

Вечером 18 января украинские СМИ рассказали о брифинге в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая поделилась тревогой о планах Кремля. "Президент Путин создал этот кризис, сосредоточив 100 тысяч российских солдат вдоль границ Украины. Это включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины. Итак, давайте проясним: мы считаем, что это чрезвычайно опасная ситуация. Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - отметила Псаки. Также она сообщила, что у Белого дома "есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей сотрудников посольства России в Украине в конце декабря - начале января".

Днем 19 января украинские медиа пересказали сообщение агентства Reuters о выступлении госсекретаря США Энтони Блинкена перед дипломатами в посольстве США в Киеве. Он подчеркнул, что последние пару месяцев наблюдалось значительное наращивание российских сил вблизи украинской границы. "Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, опять же, в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - сообщил госсекретарь США.

Зе-реакция на Псаки и Блинкена

Утром 19 января военную угрозу со стороны России прокомментировал глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. "Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ?" - заявил он "Фокусу". Далее Арахамия призвал: "Мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать панику. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию".

В тот же день Владимир Зеленский встретился с Энтони Блинкеном - и уже вечером выступил с видеообращением к гражданам Украины. По словам Зеленского, гражданам Украины свойственно "верить слухам, а не официальным источникам", "не понимать, когда манипулируют нашими мнениями".

"Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра, в любое мгновение..." - заявил он и далее возразил: "А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день. И они не стали большими".

В этой связи Зеленский призвал граждан не паниковать: "Что делать вам? Только одно - сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине..."

Утром 20 января сайт президента сообщил, что руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с представителями украинских СМИ. Цель встречи - опять же, нивелировать панику. "Паника еще никому не была хорошим другом", - подчеркнул он. Ермак акцентировал на том, что Украине удалось аккумулировать поддержку как со стороны европейских стран, так и со стороны США, и обратил внимание журналистов на количество состоявшихся в последнее время визитов представителей иностранных государств в Украину.

Тройная манипуляция

Борьба с паникой - конечно, дело хорошее. Но плохо, когда хорошее дело используется для манипуляций общественным мнением.

Первая манипуляция со стороны Арахамии и Зеленского заключается в том, что они стали обзывать "фейками" и "манипуляциями" информацию в украинских СМИ, источниками которой являются пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вторая манипуляция - это тезис Арахамии и Зеленского о том, что "сейчас ситуация не хуже", чем прошлой весной, "риски не стали большими", чем были раньше. Сейчас однозначно ситуация хуже, а риски точно выросли. Подтверждением тому служит то беспрецедентное количество визитов в Украину представителей западных стран, о котором не забыл напомнить Ермак. Пресс-секретари Белого дома никогда раньше не заявляли, что "Россия может в любой момент начать атаку на Украину", также и госсекретари США никогда раньше не приезжали в Киев с предупреждениями, что Путин может "в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Третья манипуляция - самая опасная. Это тезис Зеленского о том, что гражданам Украины нужно "делать только одно - сохранять спокойствие". А готовиться к защите своей страны, получается, не надо?

В этой связи можно напомнить сообщение на сайте президента о заявлении Ермака 11 января: "Руководитель Офиса Президента убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому произойти, и будет иметь необратимые последствия". "Ошибка со стороны стран, которые позволят этому произойти", - все поняли это как намек на вину стран Запада, которые недостаточно напугали Путина. Но ведь то же самое можно сказать об Украине. Если Украина ждет, что западные партнеры должны максимально повысить для Путина цену вторжения в Украину, то сама Украина тем более должна это сделать.

Тезис Зеленского о том, что гражданам Украины нужно "делать только одно - сохранять спокойствие", это фактически прямое подыгрывание Путину. Иначе он призвал бы не только сохранять спокойствие, но и готовиться принять участие в национальном сопротивлении. Тем более что 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления".

Согласно этому закону у гражданина есть два способа принять личное участие в национальном сопротивлении. Первый способ - стать военнослужащим в одной из воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Второй способ - записаться в добровольческое формирование своей территориальной общины. Положение о таких добровольческих формированиях утверждено Кабмином 29 декабря. И если верховный главнокомандующий, зная о возросшем риске российской атаки, не призвал граждан записываться в добровольцы, тут, конечно, возникает вопрос о его мотивах.

К кому обратился Зеленский

Обращение Зеленского построено по психотехнике суггестии (проще говоря, внушения). Он внушает нам, что жизнь в этом году будет идти по сценарию Банковой, без войны. Когда слушаешь это видео, спотыкаешься на одной фразе: "В мае как всегда - солнце, выходные, шашлыки, и конечно - День Победы".

Это обращение явно рассчитано не на всех граждан Украины, а конкретно на ядерный электорат Зеленского. На тех, кто в случае нового российского вторжения не пойдет защищать Украину. На тех, кто избрал Зеленского именно для того, чтобы он обо всем договорился с Путиным и избавил их от опасности полномасштабной войны. Это те, для кого до сих пор главным днем мая является "конечно - День Победы". Для кого народ России - до сих пор братский, "просто политики нас поссорили".

 

Понятно, что эти избиратели без энтузиазма и с недоумением восприняли бы призыв записываться в тероборону. Не для этого они делали Зеленского президентом. Вот он и ограничился призывом "сохранять спокойствие".

Впрочем, те, к кому Зеленский не обратился, не остались забыты. В политике вообще всегда, когда власть о ком-то забывает, о нем сразу же вспоминает кто-то другой.

В данном случае оперативно среагировала партия "Европейская солидарность". Глава ее центрального штаба Александр Турчинов утром 20 января сообщил информацию из своих источников. По его словам, разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси. Главным наступательным приоритетом Генштаба РФ является Киевское стратегическое направление. В этих целях происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и РБ провокаций в приграничном регионе. "Вместе с тем, никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает", - сообщил Турчинов тем, кого это волнует.

Похоже, в Украине уже начали формироваться несколько информационных реальностей. Одна - от Зе-власти: никакого вторжения не будет, Зеленский с Ермаком обо всем договорились с Кремлем, Украине ничего не угрожает, а все передвижения российских войск - это исключительно игра на нервах Европы, чтобы от угрозы войны прыгали цены на газ на европейских биржах и чтобы европейцы умоляли Путина поскорее запустить "Северный поток-2".

Вторая реальность - от патриотической оппозиции, которая воспринимает предупреждения Блинкена всерьез. И есть еще третья, весьма мощная - от Кремля.

А народ под воздействием этих информационных реальностей поделился на четыре части. Одни уверены, что большой войны не будет, другие паникуют, третьи чистят и проверяют на всякий случай привезенное из зоны АТО оружие, а четвертые живут в ожидании российских войск. Не исключено, что судьба Украины, как и в 2014-м, будет зависеть от количества третьих.
 

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