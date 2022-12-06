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АНАЛІТИКА

Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр

 

Випущені російськими окупантами ракети влучили в енергетичні об'єкти у трьох областях України, у низці регіонів застосовано екстрені відключення енергопостачання, проте українська енергетична система залишилася цілісною завдяки роботі сил протиповітряної оборони, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергоооб'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку", - написав Шмигаль у телеграмі.

Він наголосив, що намір РФ не був реалізований. "Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план - занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане", - написав глава українського уряду.

Прем'єр також зазначив, що черговий масований ракетний удар РФ завдала у річницю підписання Будапештського меморандуму. "Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - резюмував Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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