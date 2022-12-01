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АНАЛІТИКА

Міністр інфраструктури Кубраков став віцепрем'єром

 

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у четвер, 1 грудня, отримав нову посаду - віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку. За його призначення проголосували 263 народних депутати, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій, що залишилося без міністра після призначення Олексія Чернишова до Нафтогазу України, будуть об'єднані, а Кубраков його очолить.

Кубраков став п'ятим віцепрем'єром в українському уряді після Юлії Свириденко (перша віцепрем'єрка, міністерка економіки), Ірини Верещук (віцепрем'єрка, міністерка реінтеграції), Ольги Стефанішиної (віцепрем'єрка, міністерка євроінтеграції) та Михайла Федорова (віцепрем'єр, міністр цифровізації).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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