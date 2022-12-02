Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли G7 закликають відновити роботу Вищої Ради Правосуддя

 

Посли G7 публічно вийшли з заявою про критичність запуску Вищої Ради Правосуддя.

Про це повідомляє  офіційний Твіттер-акаунт послів G7.

"Очікуємо, що в січні З'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України  під час війни та виконає ключову умову для шляху України  до ЄС", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, голова ЦПК Віталій Шабунін висловив побоювання, що делегати з'їзду суддів планують провалити обрання своїх представників до Вищої ради правосуддя (ВРП). Він зазначив, що  делегати з'їзду намагатимуться провалити обрання своїх представників до ВРП у достатній кількості. А ті, кого таки оберуть будуть представниками судової мафії.
За матеріалами: Цензор.НЕТ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,2050
  0,2852
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6288  0,02 0,06 40,4208  0,01 0,03
EUR 40,4032  0,18 0,44 41,5424  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес