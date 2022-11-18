Фінансові новини
- |
- 18.11.22
- |
- 11:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В.о. гендиректора «Довженко-Центру» Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно
09:40 18.11.2022 |
Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов'язки генерального директора "Довженко-Центру", подала у відставку, новим в.о. призначено Андрія Алферова, повідомляє Державне агентство з питань кіно.
"Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов'язки генерального директора Довженко-Центру, відмовилась виконувати свої професійні обов'язки. Каждан пояснює своє рішення буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Стаття на тему:
09.11.22 Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії
Новопризначена виконувачка обов'язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. Останній рік жінка у соцмережах активно пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.
Зазначається, що Держкіно обрало нового тимчасового виконувача обов'язків генерального директора "Довженко-Центру".
"Цю посаду обійняв режисер, куратор, який співпрацював з Довженко-Центром (автор виставкового музейного проєкту "Польоти уві сні та наяву", що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, Андрій Алферов", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для нього.
Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.
Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.
Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.
Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника. Згодом він не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.
10 листопада у Довженко-Центрі заявили, що в їхній будівлі проводять слідчі дії. Зокрема, відбувався обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля Довженко-Центру, також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили до Довженко-Центру.
15 листопада Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Росія почала бити по газових об'єктах України
|Україна може погодитися на транзит російського аміаку лише після обміну полонених за формулою «всіх на всіх» - Зеленський
|Російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів та скерували 26 іранських дронів по території України протягом тижня
|У Стамбулі продовжили «зернову угоду» на чотири місяці
|Сьомий Рамштайн. Підсумки чергової зустрічі союзників України
|Німеччина оголосила про додатковий пакет військової допомоги для України
|Столтенберг: Розслідування триває, треба почекати результатів. Попередньо, це була українська ракета ППО
Бізнес
|Twitter може нарватися на мільярдні штрафи - Ілон Маск запевняє, що підкорятиметься законам
|Ілон Маск визнав, що Twitter може збанкрутувати. З компанії звільняються ключові співробітники
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter