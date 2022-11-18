В.о. гендиректора «Довженко-Центру» Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно

Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов'язки генерального директора "Довженко-Центру", подала у відставку, новим в.о. призначено Андрія Алферова, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов'язки генерального директора Довженко-Центру, відмовилась виконувати свої професійні обов'язки. Каждан пояснює своє рішення буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

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09.11.22 Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії

Новопризначена виконувачка обов'язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. Останній рік жінка у соцмережах активно пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.



Зазначається, що Держкіно обрало нового тимчасового виконувача обов'язків генерального директора "Довженко-Центру".

"Цю посаду обійняв режисер, куратор, який співпрацював з Довженко-Центром (автор виставкового музейного проєкту "Польоти уві сні та наяву", що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, Андрій Алферов", - йдеться у повідомленні.





Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника. Згодом він не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада у Довженко-Центрі заявили, що в їхній будівлі проводять слідчі дії. Зокрема, відбувався обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля Довженко-Центру, також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили до Довженко-Центру.

15 листопада Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

