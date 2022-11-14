Канада виділяє Україні $500 млн військової допомоги та запроваджує санкції проти 23 росіян

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани надати Україні $500 млн додаткової військової допомоги і про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті прем'єра Канади.

Як наголошується, оскільки Росія продовжує своє вторгнення в Україну, Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з українським народом та союзниками на захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини.

"Ми продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для підтримки України та притягнення Росії до відповідальності. Сьогодні на Саміті G20 на Балі, Індонезія, прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть додаткову військову допомогу Україні у розмірі $500 млн, щоб допомогти Збройним Силам України захистити свою країну від жорстокого і невиправданого вторгнення Росії" - йдеться у повідомленні.

Це зобов'язання ґрунтується на $500 млн військової допомоги Україні, оголошених у бюджеті на 2022 рік, і буде спрямоване на військове, спостережне та комунікаційне обладнання, паливо та медичні засоби.

Канада також запроваджує додаткові санкції проти росіян. Ці санкції спрямовані проти 23 представників російських органів правосуддя та безпеки, включаючи поліцейських та слідчих, прокурорів, суддів та працівників в'язниць, які причетні до грубих та систематичних порушень прав людини стосовно лідерів російської опозиції.

Як уточнила глава МЗС Канади Мелані Жолі, санкції спрямовані проти причетних до переслідування російського дисидента Владіміра Кара-Мурзи.

Ці нові заходи доповнюють санкції, запроваджені Канадою проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Канада продовжує підтримувати Україну, яка захищає свою територію, суверенітет та незалежність від Росії. Ця додаткова військова допомога підтримає українців, які мужньо продовжують боротися проти незаконного вторгнення Владіміра Путіна, в той час як ці нові санкції чинитимуть додатковий тиск на тих, хто підтримує акти війни. Ми, разом з іншими членами міжнародного співтовариства, продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за її жорстокі дії проти України" - заявив Джастін Трюдо.

" Українські військові досягли неймовірного прогресу у відвоюванні території, і військовий внесок Канади є невід'ємною частиною їхнього контрнаступу на сьогоднішній день. Оголошена сьогодні нова військова допомога у розмірі 500 мільйонів доларів забезпечить нам можливість продовжувати надавати Україні військову підтримку, необхідну їй для боротьби та перемоги" - заявила глава Міноборони Канади Аніта Ананд.