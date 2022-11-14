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АНАЛІТИКА

Ексголова «Укрексімбанку», якого звільнили за напад на журналістів, отримав нову посаду у держкомпанії

 

Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" призначила Євгена Мецгера головою правління.

Про це повідомляє пресслужба Укрфінжитло.

Відповідне рішення Наглядова рада Товариства прийняла 11 листопада на своєму засіданні. Крім цього, першим заступником голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" обрано Дмитра Вербицького.

Раніше Мецгер обіймав посаду голови правління державного "Укрексімбанку". Проте через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми" його звільнили з посади.

Також Мецгер був радником віцепремʼєрки - міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Стаття на тему:

07.10.21 «Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
Журналисты "Схем" "проявили заинтересованность" в вопросе выдачи банком кредита лицу, "которое по мнению журналистов" могла быть связана с финансированием антигосударственной деятельности на временно оккупированных территориях на востоке Украины.
За матеріалами: Економічна правда
 

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