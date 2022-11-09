Держкіно закликає колектив «Довженко-Центру» до дотримання норм законодавства після недопуску в. о. гендиректора до виконання обов'язків

Державне агентство з питань кіно закликає колектив "Довженко-Центру" до дотримання норм законодавства після недопуску в.о. генерального директора до виконання обов'язків.

"8 листопада колектив "Довженко-Центру" не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов'язків. Держкіно наголошує на необхідності дотримання норм законодавства", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У Держкіно наголошують, що опір колективу "Довженко-Центру" є безпідставним, оскільки тимчасовий виконувач обов'язків був призначений для аудиту діяльності та усунення встановлених перевіркою порушень.

"При відборі кандидатів перевага надавалася тим, хто має юридичну освіту: переглядалися резюме кандидатів, які брали участь у конкурсних доборах у Держкіно, резюме кандидатів із професійних сайтів добору кадрів. За результатами пошуку було проведено співбесіди з декількома кандидатами, вибір було зроблено на користь Каждан Юлії, оскільки вона має фахову юридичну освіту, досвід роботи аудитором, і не претендує на посаду керівника Центру на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Держкіно зазначили, що їм зрозуміло можливе обурення чи невдоволення тією чи іншою ситуацією, "але переходити на особистості, перекручувати та спотворювати імена та прізвища, висміювати особисті уподобання чи захоплення інших людей не може бути прийнятним в культурі спілкування".

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09.11.22 Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії

Новопризначена виконувачка обов'язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. Останній рік жінка у соцмережах активно пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.



Як повідомлялося, раніше "Довженко-Центр" заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказом не передбачається ліквідація Центру, а лише його реорганізація, а після реорганізації "Довженко-Центр" продовжуватиме функціонувати як культурний та музейний центр.

Українська кіноакадемія закликала Держкіно відкликати наказ про реорганізацію "Довженко-Центру" та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію "Довженко-Центру".

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника.

