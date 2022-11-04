Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен

З метою допомоги Україні в відновленні інфраструктури, коли росія навмисно знищує об'єкти енергетики, члени G7, практично, створили новий механізм координації - за прикладом «Рамштайну», тільки у енергетичній сфері.

Про це заявив у п'ятницю в німецькому Мюнстері за підсумками міністерської зустрічі G7 держсекретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«З урахуванням явно навмисних ​​спроб росії, президента путіна, знищити якомога більше критичної інфраструктури України - зокрема, енергомереж та об'єктів, необхідних для опалення будинків, щоб лікарні не могли функціонувати, школи не могли опалюватися та не мали електроживлення - ми (G7 - ред.) визначили, що разом можемо багато зробити, щоби допомогти українцям», - підкреслив держсекретар США.

Він зазначив, що йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, але також про посилення її стійкості. Це, зауважив глава американської дипломатії, робиться скоординовано, з урахуванням ресурсів, які мають країни «сімки» для відповіді на ці виклики.

Блінкен підкреслив, що країни G7 створили, фактично, окремий механізм, щоби усвідомити, якими є потреби України, і що кожна держава може запропонувати зі свого боку.

«Це трохи схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож, ми робимо те саме, тільки у сфері енергетики»,- зауважив державний секретар США.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер і п'ятницю в німецькому місті Мюнстер відбулася зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн Групи семи. Питання підтримки України було одним із ключових під час цих обговорень.