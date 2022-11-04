Уряд скасував конкурсний відбір на посаду голови «Нафтогазу» та вніс зміни до статуту

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, змінив статут "НАК Нафтогаз України та скасував проведення конкурсного відбору на посаду голови правління.

Про це йдеться у розпорядженнях уряду №1233 та №1234.

У постанові №1234 вноситься зміна до пункту 11 постанови Кабміну "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки". Тепер порядок відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки не застосовуватиметься для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови правління "Нафтогазу".

Постанова №1233 змінює статут НАК. Зокрема, наглядовій раді надається право приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість кількісного складу членів наглядової ради.

Крім цього, у статуті залишили положення про призначення голови правління зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

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У НАЗК зазначили, що "Нафтогаз" є юридичною особою публічного права, але безпідставно не визначена як така у статуті. Якщо НАК офіційно визнають юрсобою публічного права, на компанію не діятиме обмеження щодо призначень з Кабміну.