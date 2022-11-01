Фінансові новини
- |
- 01.11.22
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вітренко йде з «Нафтогазу», - ЗМІ
09:47 01.11.2022 |
Найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України".
Про це Економічній правді повідомили співрозмовники у парламенті та "Нафтогазі".
Як повідомляють співрозмовники ЕП, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції НР.
"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - каже співрозмовник.
Вітренко був призначений головою Нафтогазу 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.
Більше подробиць про причини звільнення Вітренка та нового керівника читайте в матеріалі на Економічній правді, який буде опублікований найближчим часом.
Стаття на тему:
09.09.21 Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»
Иностранцы - члены набсовета НАК «Нафтогаз Украины» уходят, не найдя общего языка с правительством и главой правления компании Юрием Витренко. Главная интрига - кто придет на их место.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Масований ракетний удар: екстрені відключення світла - у Києві, Черкасах, Запоріжжі та 6 областях
|Зернова угода: попри відмову рф Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден - ЗМІ
|США оголосили про нову військову допомогу Україні на $275 мільйонів
|США передадуть Україні перші системи NASAMS на початку листопада – очільник Пентагону
|Медведчук номер два. Чим справа Богуслаєва небезпечна для офісу Зеленського
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди