Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»

Александр Суков / Деловая столица

Иностранцы - члены набсовета НАК "Нафтогаз Украины" уходят, не найдя общего языка с правительством и главой правления компании Юрием Витренко. Главная интрига - кто придет на их место.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить новый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины". Конкурс должен закончиться уже в ноябре этого года, чтобы новые члены набсовета имели время определиться с кандидатом на должность председателя правления "Нафтогаза" и избрать его не позднее 1 мая следующего года.

Это решение должно разрешить конфликтную ситуацию, возникшую вокруг органов управления "Нафтогазом".

"Нафтогаз": кто кому начальник

Для начала следует напомнить, что "Нафтогаз Украины" - это на 100% государственная компания, единственным акционером которой является Кабинет Министров. Вопросы управления урегулированы правительственным постановлением от 14 декабря 2016 г. №1044, которым утвержден устав "Нафтогаза" и положения о наблюдательном совете и правлении этой компании. В них и разграничены полномочия.

Согласно указанным документам, наблюдательный совет - это орган управления, который защищает права акционера и отчитывается перед ним о своей деятельности, общем состоянии компании и мерах, которые были предприняты для достижения ее цели. Набсовет состоит не менее чем из пяти человек, большинство их которых должны быть независимыми. Критериев независимости - около десятка, в основном о том, что независимый член набсовета не должен последние пять лет состоять на госслужбе и работать как в самом "Нафтогазе" так и в связанных с ним компаниях. В какой-то мере поэтому независимыми членами этого органа становятся иностранцы.

В полномочия набсовета входит такая функция, как предлагать собранию акционеров (то есть Кабмину) кандидатуры председателя правления и членов правления - органа, который управляет текущей деятельностью компании.

Сегодня независимыми членами набсовета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, а также Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден, а представителями от государства - Юлия Ковалив, Наталья Бойко и Юлия Свириденко. Председатель правления - Юрий Витренко.

Из-за чего сыр-бор

Конфликт, который привел к решению перезапустить органы управления "Нафтогаза", возник в конце апреля текущего года, когда Кабмин уволил предыдущего председателя правления Андрея Коболева за неудовлетворительные результаты работы.

Однако чтобы провести эту операцию, правительству пришлось сначала 28 апреля уволить набсовет, потом - заменить Коболева на Витренко, а после этого - уже с 30 апреля - избрать набсовет в том же составе.

Такую схему смены предправления "Нафтогаза" раскритиковали западные партнеры, поскольку она нарушала систему корпоративного управления "Нафтогазом", создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ. Тогда даже подали в отставку члены набсовета "Нафтогаза", но правительству удалось уговорить их продолжить работу - независимым членам набсовета обещали, что состав правления "Нафтогаза" останется прежним.

Новый виток конфликта произошел, когда Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало уволить Витренко, поскольку при его назначении допущены нарушения - незадолго до этого он руководил Министерством энергетики и в течение года после увольнения с должности министра он не может управлять компаниями, на которые он имел влияние на министерской должности.

После этого глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала увольнение Витренко, но Кабмин оспорил предписание НАПК в суде.

В результате набсовет НАК и его председатель правления Юрий Витренко так и не смогли наладить работу. И вот независимые члены набсовета опять подали в отставку. Комментируя этот шаг, они заявили, что Витренко практически не общается с набсоветом, не направляет ему никаких документов, не отвечает на вопросы, и решения набсовета фактически не выполняются.

При этом независимые члены набсовета сообщили, что предлагали премьер-министру Денису Шмыгалю временно приостановить полномочия Витренко до решения суда по предписанию НАПК, но получили отказ.

Новый набсовет: кто придет на смену?

Теперь главный вопрос - кто придет на смену нынешним членам набсовета, и какую политику они будут проводить. Другими словами, сохранят ли новые члены этого органа управления прежний курс или будут более лояльны к правительству в его стремлении сохранить Юрия Витренко во главе "Нафтогаза"?

По мнению Андриана Прокипа, эксперта программы "Энергетика" Украинского института будущего, сегодня тяжело сказать, будет ли политика нового набсовета прозападной. Для него более принципиальный вопрос - чтобы состав этого органа был более профессиональным, а члены набсовета имели опыт и знания в работе нефтегазового комплекса. "Важно, чтобы это были профессионалы, которые смогут профессионально избрать председателя правления, а потом не менее профессионально - оценивать его работу", - сказал он.

Эксперт считает, что уходящий состав набсовета закрывал глаза на ошибки предыдущего председателя правления Андрея Коболева. В частности, знаменитая программа по увеличению добычи газа "20/20" (она предусматривала добычу 20 млрд куб. м газа к 2020 г. и была провалена) разрабатывалась с привлечением компании McKinsey, в которой за это отвечал Отто Ватерландер, и он позднее стал главным исполнительным директором группы "Нафтогаз". Когда добыча газа падала, а Ватерландер получал в "Нафтогазе" премии за хорошую работу, наблюдательный совет на это не реагировал.

Об отсутствии в набсовете "Нафтогаза" профильных специалистов в сфере добычи говорит и экономический эксперт Борис Кушнирук. "Это означает, что набсовет не мог дать профессиональной оценки ситуации с добычей газа, и это существенная проблема. Это должно быть учтено при формировании нового состава набсовета", - сказал он.

В то же время эксперт не питает иллюзий, и считает, что может быть политизированным как новый состав набсовета, так и выборы нового председателя правления компании.

Сохранит ли свой пост в следующем году нынешний председатель правления Юрий Витренко, эксперты не уверены. По мнению Андриана Прокипа, шансы на это есть.

А по словам директора специальных проектов научно-технического Центра «Психея» Геннадия Рябцева, это будет зависеть от целого ряда обстоятельство, в том числе от того, как "Нафтогаз" пройдет отопительный сезон и какие результаты компания покажет к маю следующего года.

У инвестиционного банкира Сергея Фурсы более радикальный взгляд на сложившуюся вокруг "Нафтогаза" ситуацию. По его мнению, реформа корпоративного управления этой компании фактически уничтожена, поэтому он не ожидает, что новый набсовет будет нелояльным к правительству. "Все, что происходит - происходит ради того, чтобы оставить Витренко председателем правления", - сказал он.

Инвестбанкир считает, что результатом этого будут плохие отношения с западными партнерами. Также Сергей Фурса отметил, что вместе с набсоветом уходит и правление "Нафтогаза" (за исключением Витренко), в составе которого были очень авторитетные люди, и именно благодаря их авторитету западные компании готовы были инвестировать деньги в конкретные проекты по добыче газа - в частности, в разработку месторождения "Дельфин" на шельфе.

Влияние власти будет расти

Фактически перезагрузка руководства "Нафтогаза" должна произойти из-за того, что премьер отказался отстранить от управления компанией Юрия Витренко, которого, как он сам сообщал, просил занять эту должность президент Украины Владимир Зеленский.

Уходящие в отставку члены также заявили, что правительство оказывало давление на "Нафтогаз", требуя сохранить низкие цены на газ в Украине в условиях, когда ресурс на мировых рынках значительно подорожал.

Это, собственно, и было основной причиной конфликта. Управляемый и подконтрольный "Нафтогаз" нужен правительству, чтобы не допускать ценовых скачков, вызывающих резкое недовольство избирателей. Поэтому, по всей видимости, в независимые члены набсовета будут подыскивать кандидатов, которые поспособствуют сохранению Витренко во главе "Нафтогаза", а также будут более сговорчивыми с правительством.

Впрочем, есть и другая версия. Резкие телодвижения по поводу смены наблюдательного совета НАК начались сразу же после поездки украинской делегации во главе с Зеленским в США. Возможно, были достигнуты какие-либо негласные договоренности, позволяющие США усилить контроль над "Нафтогазом" как минимум до уровня, который был при Коболеве. Какая из версий окажется ближе к истине - станет понятно, когда начнется новый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины".

