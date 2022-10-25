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АНАЛІТИКА

НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка

13:32 24.10.2022 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук трьох фігурантів справи "Укргазбанку", зокрема колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.

"НАБУ розшукує трьох посадових осіб АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови", - повідомляє пресслужба НАБУ.

Стаття на тему:

02.07.20 «Не вписался в «экономику по Зеленскому». Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит
Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме.

Крім Кирила Шевченка, колишнього голови НБУ, який раніше обіймав посаду голови правління "Укргазбанку", у розшук оголошено заступника голови правління банку Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Зазначається, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, проте у спеціальному порядку, оскільки місцеперебування цих осіб було невідоме. З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України викрили протиправну діяльність посадових осіб державного АБ "Укргазбанк", про підозру повідомлено п'ятьом основних фігурантам цього злочину, серед яких ексголова Національного банку України Кирило Шевченко.

За інформацією прокуратури, встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про підписані з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання коштів.

"З цією метою посадові особи банку забезпечили підписання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - пояснили у САП.

Слідство встановило, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку з посади голови НБУ за станом здоров'я. Верховна Рада призначила його на посаду голови НБУ на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного "Укргазбанку".

7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила на посаду голови Національного банку України екскерівника Ощадбанку Андрія Пишного.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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