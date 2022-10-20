Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Чергові неприємності можуть виникнути у заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Мер Дніпра підтвердив інформацію про те, що за його заявою про пропозицію йому хабара у розмірі 22 млн євро затримано колишнього президента корпорації "Укрбуд", екснардепа Максима Микитася. "Так, підтверджую, це - правда, - написав Філатов на своїй сторінці у Facebook. - Я не брав і не беру участі в жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такої зухвалості, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції".

Ця історія примітна не лише рекордним розміром запропонованого хабара, а й трьома політичними обставинами. По-перше, джерелом хабара мав стати кредит ЄБРР. Отже, ця справа перебуватиме під пильною увагою наших західних партнерів та кредиторів. Якщо 22 млн євро було обіцяно меру Дніпра, то, мабуть, решта учасників схеми мала отримати не менше. По-друге, навряд чи хтось здивується, якщо Філатов постарається цією справою вдарити по Банковій. Не виключено, що саме з цією надією він писав свою заяву. По-третє, під ударом може опинитись заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Десятина для мера

За повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 18 жовтня під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективами НАБУ затримано народного депутата України минулого скликання за підозрою у пропозиції неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. "Встановлено, що у жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію щодо надання 22 млн євро неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, направлених на сприяння укладення Європейським банком реконструкції і розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метрополітену в місті Дніпрі поза конкурсною процедурою", - стверджує САП.

"Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", - додає НАБУ і наголошує, що розслідування цих фактів розпочато за заявою міського голови Дніпра.

Попередня правова кваліфікація цієї історії - ч. 4 ст. 369 КК України, де йдеться про пропозицію хабара особі, яка займає особливо відповідальне становище. Покарання за цією статтею серйозне - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без. І тут одразу виникає питання: кого може "здати" слідчим фігурант справи, сподіваючись заробити пом'якшення покарання.

Причому тут Банкова

Зрозуміло, що Філатов мав підкріпити свою заяву, з якою він "потопав у НАБУ", якимись доказами, наприклад записом розмови. Наразі мер наголошує, що як особа процесуальна і під підпискою про конфіденційність, не має наміру вдаватися в деталі. Але можна припустити, що під час розмови порушувалися питання про те, чи узгоджено цю схему з Банковою і хто мав стати гарантом її реалізації.

У будь-якому разі прийти з такою пропозицією до Філатова - це була, м'яко кажучи, необачна ідея. Навіть двічі необачна. По-перше, мер Дніпра має підстави бути підозрілим щодо того, що хтось на Банковій хоче підчепити його на гачок. По-друге, він би не проти й сам зіпсувати життя комусь із своїх недоброзичливців.

Філатов мав чимало конфліктів із нинішньою владою. Достатньо згадати липневі події, коли він став на захист керівника штабу територіальної оборони міста Дніпра Геннадія Корбана, якого Володимир Зеленський позбавив українського громадянства. 27 липня Філатов повідомив, що "десятки мерів України, включаючи мера столиці Віталія Кличка, лідери громадської думки, волонтери, письменники, правозахисники, колишні політв'язні, спортсмени, підприємці та просто моральні авторитети звернулися з відкритим листом до президента України з проханням виправити помилку та відновити справедливість". Того ж дня він додав, що мерам "дзвонять з Офісу президента і загрожують наслідками", і заявив, що українці хочуть жити "в країні, де влада, користуючись війною, не буде будувати авторитаризм, зачищати медіа, усувати політичних конкурентів, брати під контроль правоохоронні органи..."

Який зв'язок є між Микитасем та Банковою - це секрет Полішинеля. Заступник керівника ОП Олег Татаров раніше працював юристом у компанії "Укрбуд Девелопмент". І буквально днями, 16 жовтня, на сайті "Цензор.нет" вийшло інтерв'ю колишнього співробітника Микитася в "Укрбуді" Олега Майбороди, який розповів, що зараз Татаров "допомагає Микитасю, бо той має на нього компрометуючі дані (від часу спільної діяльності)".

Майборода натякнув, що у Татарова можуть виникнути нові неприємності. "Деякі подробиці щодо діяльності Татарова та Микитася були мною передані під час недавнього допиту, який був зі мною проведений, до правоохоронного органу, єдиного із існуючих в Україні, якому я довіряю. Також я передав документи з підписом Татарова, які підтверджують факт отримання грошей від Микитася у 2014-2019 роках на вирішення корупційних питань".

І ось тепер у руках НАБУ та САП є не лише свідчення та документи від Майбороди, а й цілий Микитась. Редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов вже висловив гіпотезу, що Микитась особисто пішов "вирішувати питання" до Філатова, бо вірив "у всемогутність Татарова та захист від усіх інших правоохоронців та держслужбовців". На думку Бутусова, "після затримання Микитася шанси, що Татаров отримає звинувачення і піде під суд, значно зросли", при цьому НАБУ та САП можуть "отримати спільні свідчення і Микитася, і Майбороди, які вони обидва підтвердять у суді".

А балакучість Микитася залежатиме від того, чи зуміє Банкова домовитися з Філатовим. Зараз вірогіднішим виглядає інший варіант - що мер Дніпра намагатиметься скористатися цією історією для свого піару. Власне, він це вже робить. "Хлопчик Боря відмовився від найрекорднішого в Україні хабара в 22 мільйони вбитих єнотів. Хоча й дуже хотілося залишити її собі", - так, за його словами, він розповість на Страшному Суді, що він зробив правильного і водночас веселого. Загалом, ця історія є точно політичною. І поки що зарано прогнозувати, чим вона може закінчитися.

Додамо, що непідробний інтерес до неї можуть мати західні партнери. І не лише тому, що йдеться про намір розікрасти кошти кредиту ЄБРР. Відомо заступницьке ставлення до НАБУ та САП з боку США та Євросоюзу. Також відомо, що новий керівник САП Олександр Клименко, коли працював у НАБУ, розслідував справу Татарова, пов'язану з його роботою на Микитася. Справа потім була передана Офісом генпрокурора з НАБУ до СБУ і там фактично не розслідувалася. І ось тепер з'явилася нова справа Микитася, яка може зачепити Татарова. Не виключено, що західні партнери використовуватимуть це для тиску на Банкову, вимагаючи, щоб ОП продемонстрував нульову толерантність до корупції, і наполягаючи, що під час війни з Росією це особливо важливо, оскільки Україна наразі фактично живе на гроші Заходу, а західні платники податків не люблять, коли їхні гроші розкрадаються.

Залишається подивитися, якими будуть ходи у відповідь Банкової. Проігнорувати цю історію навряд чи вдасться.