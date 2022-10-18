Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру", спираючись на згоду Державного агентства України з питань кіно, повідомляє пресслужба Центру.

"Про приватизацію ми дізналися з листа Фонду Держмайна. Звісно, Держкіно не доносило до нас цю інформацію. Також ми не отримували пропозицій, як Центр надалі буде утримувати себе і колекцію", - наголошується в заяві "Довженка-Центру", оприлюдненій у фейсбуці.

Зазначається, що згода Держкіно на приватизацію корпусів "Довженка-Центру" була надана ще 6 вересня.

"Виставлені на приватизацію корпуси роками приносили в державний бюджет надходження від оренди. Частина із них спрямовувались на утримання і поліпшення стану будівлі та обладнання Довженко-Центру, створення фондосховищ, поповнення колекцій, забезпечення гідних умов роботи, популяризацію мистецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази тощо", - наголошується в заяві.

Стаття на тему:

15.09.22 Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів

Заявник зазначає, що передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі «фейковій установі» є величезним ударом по культурній спадщині та міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни.









