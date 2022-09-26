Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго

Посли G7 в Україні заявили про занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» і НЕК «Укренерго».

Як передає Укрінформ, повідомлення опубліковано у ніч проти неділі, 25 вересня, у Твіттері.

«Посли G7 стурбовані втручанням влади в управління Оператора ГТС України та Укренерго. Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР в українських державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить відновлення України після війни», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наглядова рада «Магістральні газопроводи України» (МГУ) рішенням від 16 вересня 2022 року припинила повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона. Наразі тимчасово виконуючим обов'язки очільника ОГТСУ призначено Павла Юзефа Станчака.

АТ "Магістральні газопроводи України" є єдиним акціонером ОГТСУ. Власником МГУ є держава в особі Кабінету Міністрів України.