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АНАЛІТИКА

Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

16:52 23.09.2022 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає близько 50 своїх військовослужбовців.

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на добу. Але це не точні цифри, бо невідомо, скільки солдатів та мирних жителів залишилося на території", - розповів Зеленський в інтерв'ю низці французьких ЗМІ, передає газета Ouest France.

При цьому, за словами президента, він має у своєму розпорядженні точні дані про втрати у ЗСУ, проте не хоче їх розкривати.

"Головне запитання - точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. З цифрами треба бути дуже обережним, тому що йдеться про людські життя. Позиція наших військових не в тому, щоб надати точну кількість убитих чи поранених українських військовослужбовців", - сказав український президент.

Як зазначив Зеленський, втрати українських військових уп'ятеро менші, ніж втрати російських солдатів.

Стаття на тему:

22.08.22 Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на форумі «Захисники. Перекличка».
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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