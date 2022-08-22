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Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
15:18 22.08.2022 |
Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули", - сказав Залужний на форумі "Захисники. Перекличка" в понеділок.
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