Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Новину про обшук у Ігоря Коломойського зустріли в соцмережах з неабияким скепсисом - мовляв, чергова вистава від влади. Але навіть якщо ця історія має режисера, то шукати його потрібно не на Банковій, а у Вашингтоні.

Про те, що детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського, повідомило "Дзеркало тижня" з посиланням на свідків подій. Обшук стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії "Укрнафта" на 13 млрд грн. Коломойський, як відомо, є співвласником "Укрнафти". Представники слідства відвідали олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель. За словами свідків, під час обшуку у Коломойського вилучили документи, гаджет, а також скачали вміст гаджета.

Джерела видання у НАБУ факт обшуку підтвердили. За інформацією zn.ua, Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалась. Але тут ключове слово - "поки".

У цій же справі 2 вересня НАБУ та САП повідомили про підозру восьми особам. Серед них - колишній голова правління ПАТ "Укрнафта" та ще два колишні топ-менеджери компанії, а також колишні директори п'яти комерційних підприємств. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України: "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах чи організованою групою". Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Справа стосується договорів, укладених у березні-серпні 2015 р. Зокрема, у липні 2015 р. "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з ТОВ "Котлас" з термінами постачання до кінця 2015 р., сплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, щодо яких терміни постачання продовжили до кінця 2018 р. Однак у результаті "Укрнафта" нафтопродуктів так і не отримала. Як встановили детективи, гроші було виведено за кордон на рахунки низки компаній, які, як стверджує НАБУ, пов'язані із групою "Приват".

Оскільки 50% + 1 акція ПАТ "Укрнафта" належить державній НАК "Нафтогаз України", то йдеться про розкрадання державних коштів. Питання в тому, хто конкретно привласнив ці гроші. Напрямок, де шукають детективи, показав обшук у Коломойського.

Новий фаворит Вашингтона

За інформацією НАБУ, воно розслідує цю справу вже кілька років. І проекти повідомлень про підозру було складено давно. Але підписано їх було лише після призначення новообраного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Нагадаємо, що крісло керівника САП залишалося вакантним майже два роки - з 21 серпня 2020 р. Конкурс проходив під щільним контролем із боку західних партнерів і насамперед США. Досить сказати, що на вимогу Вашингтона до спільної заяви Джо Байдена та Володимира Зеленського про стратегічне партнерство США та України, підписаної 1 вересня 2021 р., увійшло зобов'язання Києва забезпечити "негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик".

Про те, що перемогу на конкурсі здобув незалежний від Банкової кандидат, керівник відділу детективів НАБУ Олександр Клименко, стало відомо 21 грудня 2021 року на фінальному засіданні конкурсної комісії. Проте понад сім місяців влада гальмувала його призначення на цю посаду. Клименко вступив на посаду лише 28 липня 2022 р.

На той час детективи НАБУ наскладували низку кримінальних проваджень, які чекали на появу повноцінного керівника САП, незалежного від Офісу генпрокурора та Офісу президента. За неповні два місяці на новій посаді Клименко встиг підписати підозри фігурантам багатьох справ, у тому числі й представникам нинішньої влади. Кожна гучна справа, в якій НАБУ та САП виступають у тандемі, посилює політичну вагу Клименка. І що більше таких справ, то сильніша зацікавленість західних партнерів у тому, щоб провалити будь-які спроби Банкової його звільнити.

До того ж, деякі з цих справ безпосередньо зачіпають інтереси західних країн. Як приклад можна навести обшуки, проведені НАБУ, САП та СБУ наприкінці серпня у Запоріжжі у справі про розкрадання іноземної гуманітарної допомоги.

Так ось, справа "Укрнафти" серед усіх цих справ є особливою. Бо в ній йдеться про відмивання грошей у США. Гроші "Укрнафти", вкрадені в української держави, були виведені на рахунки низки компаній-нерезидентів, які, за повідомленням НАБУ, пов'язані з групою "Приват" та зареєстровані у таких країнах як Кіпр, Польща, США тощо.

Раніше міністерство юстиції США подало чотири позови щодо конфіскації майна компаній Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова у справі про відмивання грошей Приватбанку. Цю справу розслідує ФБР за підтримки IRS Criminal Investigation (кримінальні розслідування Служби внутрішніх доходів). "У чотирьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли Приватбанком, одним із найбільших банків України, ошукали банк на мільярди доларів, - констатував мін'юст США в січні 2022 р. - У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрській філії Приватбанку, перш ніж перевести кошти до Сполучених Штатів".

І ось тепер виявляється, що у США відмивалися гроші не лише Приватбанку, а й "Укрнафти". А розслідують цю справу НАБУ та САП. Зрозуміло, що в очах Вашингтона цінність Клименка зросла ще більше, як і ціна питання про обрання незалежного від Банкової директора НАБУ (конкурс має розпочатися 22 вересня).

Можна не сумніватися, що справа "Укрнафти" зацікавила ФБР. У липні минулого року посольство США в Україні повідомило, що "ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн". Реально це означає, що ФБР має доступ до всіх справ НАБУ, які торкаються інтересів США.

Небезпеки для Зеленського

Звичайно, не варто перебільшувати небезпеку, яка виникла для Коломойського. Провести обшук неважко, важче знайти докази, переконливі для українського суду. А видати Коломойського США Зеленський, швидше за все, не наважиться. Тому цілком можливо, що олігарх відбудеться дрібними неприємностями типу потривоженого сну о п'ятій ранку.

Проте ця справа створює небезпеку для іміджу Зеленського. Нове світло пролилося на семимісячне затягування призначення Клименка керівником САП. Раніше це виглядало як спроба запобігти розслідуванням корупції серед діячів нинішньої влади. Проте тепер з'ясувався й інший мотив, крім цього: бажання врятувати Коломойського.

Тут зовсім не зайве нагадати, що Коломойський - єдиний з українських чиновників, який отримав санкції Держдепу США за корупцію. Санкції запровадили саме за корупцію на посаді голови Дніпропетровської ОДА. На цьому спеціально наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен 5 березня 2021 р.: "Сьогодні я оголошую про внесення до списку санкцій олігарха та колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського за його причетність до значної корупції. Перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях ... включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди".

Проте РНБО України досі не запровадила санкцій проти Коломойського. Торік у травні секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського, щойно отримає від американської сторони відповідні документи про санкції США. Ця спроба перекласти відповідальність на Вашингтон закінчилася великим конфузом: посольство США повідомило, що, по-перше, "відповідно до чинних регуляцій, США не надають спільних пакетів документації, що використовується при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США"; по-друге, Коломойський "вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив".

Наразі у Вашингтона з'явився новий інтерес до Коломойського. А отже, якщо Зеленський та РНБО, як і раніше, ігноруватимуть санкції Держдепу, це навряд чи покращить ставлення до Банкової з боку Білого дому.