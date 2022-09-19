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АНАЛІТИКА

Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі

08:27 19.09.2022 |

Політика

 

У Ігоря Коломойського детективами НАБУ був проведений обшук в ході якого вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст. Про це ZN.UA розповіли свідки подій.

Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела ZN.UA в НАБУ факт обшука підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

За інформацією ZN.UA, Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником «Укрнафти», де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:
- колишньому голові правління «Укрнафти»,
- колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки «Укрнафти»,
- колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти»,
- колишнім директорам п'яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».

Ще у 2019-му підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати. Новому керівнику САП Олександрові Клименку стало сміливості.

Нагадаємо, принаймні на момент скоєння оборудки Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіли 40% компанії «Укрнафта», решта належала державі в особі НАК «Нафтогаз». Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих сміливих заяв.

Водночас, як уточнили ZN.UA у прес-службі Ігоря Палиці, на сьогоднішній день він більше не має відношення до "Укрнафти" і напряму нею не володів.
 

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