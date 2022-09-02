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G7 погодила обмеження ціни на російську нафту
16:51 02.09.2022 |
Міністри фінансів країни "Групи семи" (G7) домовиоися терміново перейти до впровадження обмеження цін на імпорт російської нафти, прагнучи посилити санкції проти Москви.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду за підсумками зустрічі 2 вересня, повідомляє "Європейська правда".
"Обмеження ціни спеціально розроблено для того, щоб зменшити російські доходи та здатність Росії фінансувати свою агресивну війну, одночасно обмежуючи вплив війни Росії на світові ціни на енергоносії", - йдеться у заяві.
"Ми зобов'язуємося терміново працювати над завершенням і впровадженням цього заходу... Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов'язання робити це лише за цінами на рівні або нижчими від граничної ціни", - додається у заяві.
Цінову стеля введуть члени G7 Британія, Франція, Німеччина, Італія, США, Канада та Японія, а Європейський Союз повинен буде провести консультації між 27 членами, щоб вирішити, чи приєднатися до домовленості.
Міністри заявили, що початкова цінова межа ґрунтуватиметься на низці технічних факторів, а рівень цін переглядатиметься в міру необхідності.
Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.
Лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але з того часу триваkb переговори щодо деталей впровадження такої схеми.
Президент США Джо Байден був головним прихильником цієї ідеї та висловив надію, що вона може знизити ціни в часи, коли вартість життя на Заході зростає.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков в п'ятницю заявив, що Росія припинить продавати будь-яку нафту країнам, які введуть обмеження ціни.
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