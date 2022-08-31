Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Учасники схеми можуть підозрюватися не лише у розкраданні гуманітарної допомоги від західних партнерів України, а й у роботі на ворога.

Локальна, здавалося б, новина із Запоріжжя може мати погані наслідки для керівника Офісу президента Андрія Єрмака або для його заступника Кирила Тимошенка. Занадто величезні масштаби виявлених зловживань, щоб можна було вдати, що Банкова ні до чого. І надто багато в цій історії впливових гравців, щоби можна було зам'яти розслідування.

Про що дізналася Служба зовнішньої розвідки

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з департаментом контррозвідки СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі, у тому числі у приміщеннях міськради, обласної військової адміністрації, складських приміщеннях та житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб. Про це НАБУ та СБУ повідомили 30 серпня. Обшуки санкціоновано Вищим антикорупційним судом. Їх було проведено в рамках розслідування за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконного збагачення.

Найцікавіше - звідки НАБУ отримало інформацію про цей факт. "Відомості про цей факт були здобуті детективами Національного бюро за інформаційного сприяння Служби зовнішньої розвідки України", - каже НАБУ. "Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України", - уточнює СБУ.

Вже із назви Служби зовнішньої розвідки України зрозуміло, що ця спецслужба не веде діяльність усередині України. І якщо вона дізналася про масштабне розкрадання гуманітарки у Запоріжжі, то джерелом цих відомостей були західні партнери.

За офіційними повідомленнями СВРУ, вона обмінюється розвідінформацією з американським ЦРУ, британською секретною розвідслужбою MI6, німецькою розвідслужбою BND, Об'єднаним дивізіоном розвідки та безпеки (JISD) НАТО. З 23 липня минулого року СЗРУ очолює Олександр Литвиненко. Щойно Литвиненка було представлено колективу СЗРУ, Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язав СЗРУ узгодити у тримісячний термін з НАТО "активізацію діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав-членів НАТО".

Отже, ЗВРУ отримала інформацію та поділилася нею з НАБУ. Друга цікава обставина - те, що НАБУ підключило до розслідування департамент контррозвідки СБУ. Це виглядає зовсім зайвим, якщо справа стосується виключно розкрадання гуманітарки.

Згідно з повідомленнями НАБУ та СБУ, слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах чи організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі); ст. 368-5 (незаконне збагачення). Усі ці три статті підслідні НАБУ.

А департамент контррозвідки СБУ займається зовсім іншими справами. Відповідно до закону про СБУ, він здійснює контррозвідувальні заходи з метою запобігання, виявлення, припинення та розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України. Сайт СБУ розповідає, що департамент контррозвідки викриває та припиняє шпигунську діяльність іноземних розвідок, протидіє їх спробам проникнути в українські органи влади та завести туди власних агентів впливу.

Логічно припустити, що СЗРУ отримала інформацію не лише про розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі, а й про те, що учасники цієї схеми працюють на ворога. Або детективи НАБУ отримали такі відомості під час розслідування. У будь-якому випадку, якщо до проведення обшуків у Запоріжжі було підключено контррозвідників СБУ, це означає, що шукали не лише докази корупції, а й докази, які дають змогу викрити російських агентів впливу в обласній адміністрації та міськраді.

Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко?

Теоретично Банкова могла б спробувати поховати це розслідування. Спосіб відомий: для цього Офіс генпрокурора мав би забрати справу у НАБУ та передати СБУ. Але на практиці це не дало б бажаного результату, а викликало б ще більший скандал.

Оскільки ініціатором розслідування стала СЗРУ, то можна не сумніватися, що про цю справу знають західні партнери. І якби Банкова зараз спробувала зам'яти цю справу, то в їхніх очах це виглядало б як визнання своєї співучасті. А йдеться, наголосимо, про розкрадання саме західної допомоги.

Спробувати натиснути на розслідування також немає перспективи. НАБУ, САП, ВАКС на даний момент цілком незалежні від Банкової, більш того, вони зацікавлені в тому, щоби пред'явити українському суспільству та своїм західним захисникам результати своєї діяльності. Усі запитують: "Де посадки?" - і тепер є досить гучна справа.

Що ж до департаменту контррозвідки СБУ, то він має аналогічний інтерес. Очолює цей департамент кадровий контррозвідник, бригадний генерал Олександр Поклад. Він отримав цю посаду 30 листопада минулого року, до того очолював п'яте управління того самого департаменту. Саме він керував операцією, внаслідок якої 14 квітня 2020 р. було затримано генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою в державній зраді та організації терористичних актів на користь ФСБ РФ. Якщо зараз у ході обшуків у Запоріжжі контррозвідники щось знайдуть, то для столичних покровителів запорізької схеми було б вкрай нерозумно спробувати натиснути на Поклада, замість того щоб максимально дистанціюватися від усієї цієї історії.

Намагатись замовчати цю справу, накласти на неї інформаційне табу вже пізно. Про розслідування офіційно повідомили НАБУ та СБУ, а в інформпростір вже просочилася інформація про масштаби розкрадання. Потрібно врахувати, що Запоріжжя зараз прифронтове місто (50 км від лінії фронту) і є одним із найбільших реципієнтів зарубіжної гуманітарки.

В ухвалі ВАКС, якою санкціоновано обшуки, згадується, що згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, з початку введення в Україні воєнного стану Запорізька обласна військова адміністрація отримала 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою. Надалі "значна частина" цієї допомоги "була привласнена та реалізована через підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності".

Запорізьким медіа вдалося дізнатися, що обшуки проведено у високопоставлених діячів, таких як заступник голови обласної адміністрації Злата Некрасова, в.о. мера Запоріжжя, секретар міськради Анатолій Куртєв, заступник мера Анатолій Васюк. Зазначимо, що Некрасова та Куртєв - це представники партії "Слуга народу". Тому скандал із гуманітаркою явно не додасть популярності правлячій партії. І це стосується не лише Запоріжжя.

Скандал настільки масштабний, що вже спричинив всеукраїнський резонанс. І на нього не може не відреагувати Київ. Вже з'явилися чутки про те, що очікується відставка голови обласної адміністрації Олександра Старуха. Тепер питання у тому, чи зачепить цей скандал керівництво Офісу президента.

Згідно з указом Зеленського від 2 березня, гуманітарною допомогою від урядів іноземних держав та міжнародних організацій управляє Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань на чолі з Андрієм Єрмаком. Однак функція Єрмака - це, перш за все, домагатися регулярного надходження допомоги в Україну. А за розподіл допомоги відповідає член того ж таки Координаційного штабу, заступник Єрмака з питань регіональної політики Кирило Тимошенко. Зокрема, у Запоріжжі обласний гуманітарний штаб очолює Злата Некрасова, яка з питань отримання та розподілу гуманітарки безпосередньо зав'язана на Кирила Тимошенка. За обласні адміністрації та їхніх голів, включаючи того ж таки Олександра Старуха, на Банковій відповідає, знову ж таки, Кирило Тимошенко.

Можна тільки здогадуватися, хто на кого які свідчення дасть, якщо розслідування триватиме з нинішнім ентузіазмом. Повторимо, підозри стосуються не лише розкрадання гуманітарки, а й роботи на ворога. Втім, за великим рахунком, якщо гуманітарна допомога не дісталася тим, хто її потребував, це теж робота на ворога. У суспільній свідомості це так. І це не може не враховувати Банкова, намагаючись мінімізувати свої збитки від цієї історії.

