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АНАЛІТИКА

Найвищі посадові особи Запоріжжя пів року розкрадали гуманітарну допомогу у величезних масштабах - агент НАБУ

11:57 31.08.2022 |

Політика

 

Агент НАБУ Євген Шевченко у фейсбуці оприлюднив інформацію про масштаби розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі.

"Отже, стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можна сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торговельні мережі "АТБ" і "Сільпо", - написав агент НАБУ.

Посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено:

* 22 морські контейнери;
* 389 залізничних вагонів;
* 220 вантажних автомобілів.

"Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться, - мільйони доларів США!!!" - наголосив Євген Шевченко.

За його словами, до розкрадання причетні:

* голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух;
* секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв;
* депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина;
* заступниця голови Запорізькій ОВА Злата Некрасова.

"Дивіться, які вони патріоти у фейсбуці - всі з прапорцями... готуйтесь до тюрми, гниди! P.S.: питання - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу президента України. Далі буде", - пообіцяв агент НАБУ.

Він додав: "Питання №2 - чи згадає за цей факт у своєму вечірньому зверненні президент #Зеленський? Відповідь: ні, не згадає. Висновки робіть самі", - написав Шевченко.
За матеріалами: 5 канал
 

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