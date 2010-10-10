Фінансові новини
- |
- 18.08.22
- |
- 01:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
«10-10-10»: у Зеленського розкрили деталі можливої податкової реформи
23:54 17.08.2022 |
В Україні обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%.
Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів в інтервʼю Forbes Україна.
"Ми справді обговорюємо модель, яка називається "10-10-10": 10% - податок на прибуток, 10% - ПДФО та 10% - ПДВ, а також скасування ЄСВ та воєнний збір 3%", - розповів він. Проте чиновник наголосив, що остаточного рішення ще немає.
Разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
"Ми не пропонуємо нічого унікального. Наприклад, у США відповідальність за порушення податкового законодавства є чи не найбільшою серед усіх можливих правопорушень. Водночас ми хочемо створити модель, яка дасть змогу Україні бути конкурентною з податкової точки зору, зокрема й для глобального бізнесу", - зазначив він.
За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців - пів року".
Водночас він зауважив, що в обговоренні податкової реформи виникає питання, що буде з надходженнями до бюджету в найближчий рік. Адже наразі за рахунок власних доходів Україна заледве закриває 30% своїх потреб.
Хоча, вважає він, така модель дасть серйозний імпульс економіці в довгостроковій перспективі, на найближчі роки потрібно мати явні компенсатори. Наприклад, якщо всі без винятку почнуть сумлінно платити податки за зниженими ставками. Шурма зазначив, що в Україні також недостатньо оподатковуються такі речі, як забруднення довкілля або шкідливе споживання, тобто тютюн, алкоголь, нафтопродукти.
Статті на тему:
16.08.22 У Зеленського допускають емісію від 30 до 60 мільярдів гривень на місяць за певних умов
Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|САП та НАБУ на гачку. Навіщо «слуги народу» дражнять західних партнерів України
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Вогонь по своїх. Кому має дякувати Кремль за недовіру між нашими політиками та військовими
|Журналіст Портников знайшов «прослушку» у квартирі у Львові, де проживає з початку війни
|На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні
|McDonald's оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні
|Масова приватизація з 1 вересня - що саме піде з молотка?
|Крим став театром бойових дій. Що далі
Бізнес
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери