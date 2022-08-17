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АНАЛІТИКА

У Зеленського допускають емісію від 30 до 60 мільярдів гривень на місяць за певних умов

23:34 16.08.2022 |

Економіка

 

Емісія гривні за певних умов "може спокійно складати" від 30 до 60 млрд грн на місяць.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, за збалансованості експортно-імпортних операцій, вирішенні питання з виплатою держборгу й суттєвою підтримкою міжнародних партнерів, Україна може дозволити собі емісію від 30 до 60 млрд грн на місяць.

"Це діапазон, який не створюватиме проблем.

Наприклад, ми розблокували ситуацію із зерном, далі - завдяки збору в 10% на валютні операції приберемо $1-2 млрд спекулятивного попиту на валюту. Якщо рівень підтримки партнерів збережеться, то це означає, що платіжний баланс вирівняється, тобто ми зможемо забезпечити підтримку бюджету в понад 30 млрд грн на місяць без значних ризиків для валюти", - сказав Шурма.

НБУ закладає на друге півріччя 2022 року емісію гривні у розмірі 180 млрд грн, по 30 млрд грн на місяць, заявляв раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За словами Ніколайчука, 180 млрд грн - той обсяг фінансування, який, на думку НБУ, є контрольованим і приведе до контрольованих наслідків, що їх регулятор враховує у своєму базовому сценарії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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