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ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
Верховна Рада продовжила терміни "податкової амністії" ще на півроку - до 1 березня 2023 року.
"Відповідну правку підтримано в законі №7506-1, який прийнято в цілому", - написав заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.
Чинний закон передбачає річну "податкову амністію", термін дії якої спливає 1 вересня цього року.
За даними Держмитслужби, станом на 20 липня загальна сума амністованих активів сягнула 4 млрд грн, а сума збору до бюджету становила 241,7 млн грн.
Раніше станом на 5 липня відомство відзвітувало про 3,7 млрд грн амністованих коштів, а на 10 березня - про 3,25 млрд грн.
Статті на тему:
29.10.21 В 700 раз меньше. Почему проваливается налоговая амнистия
Темпы легализации доходов в рамках налоговой амнистии слишком низкие. Основная причина - недоверие к власти.
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